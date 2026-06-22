Reggio Calabria, gara di tiro a volo: sport e divertimento si incontrano per beneficenza | INFO

​Solidarietà, passione e sana competizione: sono questi gli ingredienti speciali della straordinaria giornata di beneficenza in programma per domenica 28 giugno presso il TAV “Il Fantasma e il Pirata” di Pellaro. Un evento nato dal cuore della comunità venatoria e del tiro sportivo, unita per una causa nobilissima. ​L’iniziativa è stata fortemente voluta e organizzata in sinergia da due storici gruppi Facebook, veri e propri punti di riferimento per gli appassionati: “Passione Caccia e Tiro” e “Sono Cacciatore e Me ne Vanto“. L’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto all’associazione “Il Volo delle Farfalle“, una realtà straordinaria impegnata quotidianamente nel supporto e nel sostegno all’autismo.​

Divertimento e sfide: le discipline in gara

​Per non far mancare il divertimento e accendere lo spirito di sana rivalità sportiva, i partecipanti avranno la possibilità di misurarsi in diverse e avvincenti discipline culmine della nostra passione:

​Percorso Caccia (Compak Sporting)

​Elica

​Tiro a Palla

​Ad animare la sfida ci saranno tantissimi premi in palio, generosamente offerti da sponsor e amici che hanno voluto sostenere attivamente il progetto, garantendo un montepremi ricco e stimolante per tutti i tiratori.

​La Cornice dell’Evento e il 4° Memorial Peppe Festa

​La manifestazione si terrà presso il TAV Il Fantasma e il Pirata in contrada campicello Pellaro (RC), una struttura che ha risposto presente fin dal primo istante. La gestione del campo ha sposato con immenso piacere l’iniziativa benefica e ha voluto cogliere questa importante occasione per rendere omaggio a un grandissimo amico che non c’è più.

Una parte centrale della giornata sarà infatti dedicata al 4° Memorial Peppe Festa, un momento speciale per ricordare, sul campo e con il fucile in mano, il caro Peppe in un clima di profondo affetto e condivisione.

​Unisciti a noi!

“​Non è solo una gara, è un gesto concreto per fare del bene a chi ne ha più bisogno, senza rinunciare a una giornata di sport e amicizia. Che tu sia un tiratore esperto o un semplice appassionato, la tua presenza fa la differenza. ​Seguiteci sui nostri canali social per tutti i dettagli operativi, gli orari di inizio delle serie e gli aggiornamenti in tempo reale. Vi aspettiamo in pedana! Per info contattare gli organizzatori dell’evento: Guarna Domenico, Lofaro Domenico, Giuseppe Frascoli, Giovanni Cogliandro, Nino Martino, Antonio Roccamo, Salvatore Panuccio, Pasquale Barone“, il messaggio degli organizzatori.