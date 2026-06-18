Reggio Calabria, Futuro Nazionale sul torrente Fiumarella di Pellaro: “soddisfazione per l’intervento alla foce, ora si punti alla balneabilità”

Il Comitato 297 di Reggio Calabria di Futuro Nazionale attraverso il proprio referente dr. Francesco D’Aleo, esprime soddisfazione per “il rapido intervento effettuato dall’attuale amministrazione lungo la foce del torrente Fiumarella di Pellaro, con la messa in posa di opere atte al miglioramento delle acque provenienti dal depuratore. La sinergia tra i diversi attori del territorio (pro Loco, associazioni e singoli cittadini, a cui va il nostro ringraziamento per non essersi mai voltati dall’altra parte) e il nuovo consiglio circoscrizionale, presieduto dal dr. Giuseppe Cantarella, ha permesso di dare avvio a quell’iter politico/amministrativo che speriamo possa, nei prossimi mesi, concludere la dolorosa questione sopra citata e di riflesso consentire nuovamente, dopo anni, la balneabilità dell’area”.

“Dopo anni di lassismo, assenza, menefreghismo auspichiamo che finalmente una tra le zone a maggiore vocazione turistica possa rinascere e splendere. Futuro Nazionale con i propri rappresentanti resta una sentinella sul territorio”, conclude D’Aleo.