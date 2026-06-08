Reggio Calabria, furti e insicurezza nella piazza di Condera: l’allarme dei genitori

“Gentile Redazione, con la presente si segnala che negli ultimi mesi si inanellano continuamente una serie di furti nella nuova piazza di Condera, adiacente al cimitero. Un luogo vocato, grazie alla presenza di giostre e panchine, ad accogliere la presenza serena di bambini e famiglie, ma che è diventato oggetto di furti e disordini. Il metodo è sempre lo stesso, i cittadini parcheggiato la macchina e si dedicano a seguire i bambini mentre giocano, oppure i cani nella apposita area ad essi adibita, o magari si concedono qualche momento di relax e convivialità”. E’ questa la segnalazione inviata alla Redazione di StrettoWeb da alcuni cittadini di Reggio Calabria che denunciato una situazione insostenibile nella nuova piazza di Condera.

“Ma da mesi, approfittando di queste distrazioni, dei malavitosi rubano borse ed oggetti personali lasciati nelle macchine (ad esempio oggi è stata rubato la borsa di una signora che, consapevole di tali episodi, l’aveva lasciata addirittura dentro il cofano mentre la figlia giocava), rompendo vetri oppure forzando gli sportelli e le serrature. Sembrerebbe che la piazza, in atto, non sia MAI stata videosorvegliata in quanto la precedente amministrazione pare non abbia previsto tale misura che, vista la presenza di bambini e famiglie, sarebbe stata invece fondamentale”.

“L’auspicio è che chi dovere assuma immediati provvedimenti, visto la piazza in questione accoglie, soprattutto nel periodo estivo, centinaia di bambini. i quali devo essere tutelati e non esposti ad assistere a furti ed altri episodi di violenza. Noi genitori dei bambini che frequentano quotidianamente questa piazza, temiamo che qualora non si assumano provvedimenti urgenti e risolutivi, si possa verificare, in quanto la piazza non è sorvegliata quindi non è da ritenersi sicura, una escalation di episodi criminali che potrebbero coinvolgere i nostri bambini”.

“L’occasione è gradita anche per segnalare alle SV che presso la piazza de quo avviene un utilizzo alquanto “promiscuo” in quanto ad oggi a pochi metri dalle giostre nelle quali giocano i bambini, avviene con frequenza quotidiana, lo smistamento dei rifiuti che vengono passati dai furgoncini di raccolta del porta a porta, ai camion più grandi di raccolta, con inevitabile sversamento di rifuti e di liquidi e percolati”.

“Tutto questo avviene al mattino alla contemporanea presenza dei bambini della “ex” scuola elementare di Condera che tutti i giorni devono prendere il pulmino che li conduce al plesso di San Sperato. Onestamente, o i bambini o la spazzatura, delle due, una sola! Si approfitta di questa email per sottoporre all’attenzione delle SV anche la situazione della scuola elementare di Condera, ormai ridotta da anni a macerie e della quale non si hanno più notizie. Lo scrivente rimane a disposizione per ogni relativa evenienza rispetto a quanto sopra riportato. Cordialità” concludono i cittadini.