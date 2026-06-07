Reggio Calabria, Ezio Privitera confermato presidente del Circolo del Tennis “Rocco Polimeni”. I NOMI del consiglio direttivo

Al Circolo del Tennis “Rocco Polimeni” di Reggio Calabria si sono svolte le votazioni per il rinnovo del consiglio per il prossimo biennio, confermando la vitalità e la partecipazione degli associati alla vita del club. L’elezione ha visto una nutrita affluenza, a testimonianza dell’interesse dei soci per la gestione e lo sviluppo della storica struttura sportiva. Dei 12 candidati in lizza, sono stati eletti 10 membri del consiglio, che accompagneranno il circolo nelle attività e nelle decisioni strategiche per i prossimi due anni. L’elezione ha confermato la continuità nella guida dell’associazione, sottolineando la fiducia degli associati nella squadra dirigente uscente.

Plebiscito per Ezio Privitera

L’avvocato Ezio Privitera è stato confermato presidente con un voto plebiscitario. La rielezione di Privitera rappresenta non solo un riconoscimento del lavoro svolto negli ultimi anni, ma anche una garanzia di continuità nella promozione delle attività sportive e nella gestione delle strutture.

Il totale dei voti dei candidati (eletti i primi 10)