Reggio Calabria: è morto il prof. Fortunato Alfredo Ascioti, studioso del mare e voce appassionata per la tutela dello Stretto

Nelle ultime ore, il mondo accademico e la comunità della Calabria e della Sicilia sono stati travolti dalla triste notizia della scomparsa del reggino Fortunato Alfredo Ascioti, ecologo, ambientalista, oceanografo ed esperto di epigenetica. In queste ore, sono tanti i messaggi di cordoglio tramite i post Facebook, che testimoniano l’affetto e la stima che amici, colleghi e appassionati di scienza nutrivano per lui. L’annuncio della sua morte arriva come un colpo improvviso, anche per chi, purtroppo, conosceva le difficoltà della sua ultima battaglia contro la malattia.

Un percorso di eccellenza nella ricerca e nella cultura

Alfredo Ascioti ha lasciato un’impronta indelebile nel campo della ricerca scientifica. Dopo aver trascorso anni negli Stati Uniti, presso una prestigiosa università, ha dedicato la sua vita alla ricerca scientifica di alto livello, combinando competenze in biologia marina, oceanografia e epigenetica. Ma il suo sapere non si limitava alla scienza: Alfredo era un raro conoscitore di storia e tradizioni della Calabria e della Sicilia, capace di intrecciare la cultura locale con le tematiche scientifiche più complesse. Ascoltarlo era un’esperienza unica, una lezione di passione e profondità intellettuale.

La passione per il mare e la tutela dell’ambiente

Chi ha avuto il privilegio di conoscerlo sa bene che il mare era per lui molto più di un oggetto di studio: era una vocazione. Si è sempre battuto per la salvaguardia del Mare dello Stretto, combinando competenza scientifica e amore genuino per l’ecosistema locale. Le sue battaglie ambientaliste e i suoi studi sul mare hanno contribuito a sensibilizzare intere generazioni sull’importanza della tutela degli ecosistemi marini. La sua figura emerge come simbolo di un impegno concreto e instancabile, sempre accompagnato da un profondo senso etico e umano.

Eventi e progetti condivisi

Il ricordo di Fortunato Alfredo Ascioti non si limita agli studi e alle ricerche. Negli anni, ha partecipato e promosso numerosi eventi culturali e scientifici. Tra i momenti più significativi ci sono la mostra fotografica “Reggio Blu” nel 1997, il Congresso sulle piante officinali e fitoterapiche organizzato dall’Università della Calabria nel giugno 2023, e il convegno sulla valorizzazione del territorio a Catona nella scorsa primavera. Ogni iniziativa ha testimoniato la sua dedizione alla scienza, alla cultura e alla promozione del territorio, unendo ricerca, comunicazione e passione civica.

Un uomo di spessore umano e culturale

Oltre alla sua carriera brillante, Alfredo si distingueva per la sua profondità umana e spirituale. I suoi racconti sul rapporto con Dio e sulla vita erano sempre limpidi e realistici, riflettendo una persona capace di introspezione e consapevolezza. Il suo viso, descritto come senza tempo, rifletteva nobiltà di spirito e di origine familiare. Le sue relazioni, professionali e personali, erano basate su rispetto, lealtà e una rara capacità di ascolto.

L’eredità lasciata e il cordoglio della comunità

Negli ultimi mesi, nonostante l’aggravarsi della sua condizione clinica, Alfredo ha continuato a lottare con determinazione, mostrando la stessa forza che lo aveva caratterizzato per tutta la vita. In queste ore, i messaggi di cordoglio sui social, soprattutto su Facebook, si moltiplicano, segno della stima e dell’affetto che la sua figura ha saputo conquistare. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile non solo nel mondo scientifico, ma anche nella vita culturale e sociale della sua terra. La moglie, la figlia e tutti coloro che lo hanno conosciuto ricevono un abbraccio simbolico, mentre il suo ricordo rimane vivo nei progetti per il mare e la società, che Alfredo ha sempre sostenuto con passione.

Un arrivederci al custode del mare

Dire addio a Fortunato Alfredo Ascioti significa celebrare un uomo che ha unito scienza e umanità, competenza e passione, ricerca e amore per il territorio. Mancherà a tutti, mancherà al mare che tanto ha amato. Il suo spirito e le sue opere continueranno a vivere, insegnando alle nuove generazioni il valore della conoscenza, della tutela dell’ambiente e della pace sociale. Arrivederci, Alfredo: il tuo viaggio continua nei cuori di chi ti ha amato e rispettato.