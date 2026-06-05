Reggio Calabria, è appena iniziata sul Lungomare Falcomatà la festa dell’Arma dei Carabinieri

È iniziata in questi minuti a Reggio Calabria la festa per i 212 anni dell’Arma dei Carabinieri, ospitata per la prima volta sul suggestivo scenario del Lungomare Falcomatà. La cerimonia nazionale celebra una ricorrenza particolarmente significativa per una delle istituzioni più rappresentative del Paese, con un programma solenne e ricco di momenti simbolici. All’evento prendono parte il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri Salvatore Luongo, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ministro della Difesa Guido Crosetto, il capo di Stato maggiore della Difesa Luciano Portolano, oltre ad autorità parlamentari, di governo, militari, civili e religiose.

A Reggio Calabria le celebrazioni per il 212° anniversario dell’Arma

La scelta di Reggio Calabria come sede della festa nazionale assume un valore importante per il territorio e per l’intera Calabria. Il 212esimo anniversario dell’Arma dei Carabinieri viene celebrato nella giornata del 5 giugno, data che richiama un passaggio fondamentale della storia dell’Istituzione. Proprio il 5 giugno del 1920, infatti, la Bandiera dell’Arma fu insignita della prima Medaglia d’Oro al Valor Militare per l’eroica partecipazione dei Carabinieri alla Prima Guerra Mondiale. Una memoria che oggi viene rinnovata attraverso una cerimonia pubblica destinata a richiamare cittadini, rappresentanti istituzionali e reparti dell’Arma provenienti da diverse articolazioni operative.

Il programma della cerimonia tra paracadutisti, reparti e giuramento degli allievi

La cerimonia sul Lungomare Falcomatà si apre con l’aviolancio della Sezione di Paracadutismo Sportivo del 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti Tuscania, seguito dallo schieramento dei reparti rappresentativi delle principali organizzazioni dell’Arma: Mobile e Speciale, Addestrativa, Territoriale e Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare.

Uno dei momenti più attesi della mattinata sarà il giuramento di fedeltà alla Repubblica dei giovani del 144° Corso Allievi Carabinieri di Reggio Calabria, accompagnato dalla consegna degli Alamari, simbolo identitario e distintivo dell’appartenenza all’Arma.

Dimostrazioni operative e onori finali per il compleanno dei Carabinieri

Nel corso della festa per i 212 anni dei Carabinieri è previsto anche lo sfilamento di motocicli e autoveicoli dell’Arma, seguito da una dimostrazione operativa di particolare impatto. Il GIS, Gruppo Intervento Speciale, effettuerà infatti la simulazione di uno ship boarding, ovvero un intervento tattico su una nave.

La mattinata si concluderà con gli onori alla Massima Autorità a cura del Reparto d’Onore, suggellando una giornata di celebrazione, memoria e riconoscenza verso l’impegno quotidiano dell’Arma dei Carabinieri al servizio dei cittadini e delle istituzioni.