Reggio Calabria, discarica e topi davanti al Palazzo della Cultura: “segnalazioni ignorate, finestre chiuse per la puzza” | FOTO

“In qualità di cittadino, nonché di amministratore di condominio del palazzo in cui abito, sono a segnalare lo scempio che da inizio anno persiste su via Emilio Cuzzocrea, zona in cui risiedo, davanti il Palazzo della Cultura. Purtroppo a nulla sono valse le ripetute segnalazioni al Comune, alla Polizia Municipale, ad Ecologia Oggi ed ai Carabinieri (Nucleo Ambiente), ad oggi nessuna risposta come spesso, se non sempre, accade. Con l’arrivo della bella stagione e, quindi, il primo caldo torrido, la puzza del materiale (di ogni tipo) depositato si fa sentire sempre più forte, con la beffa, oltretutto, di non poter tenere le finestre aperte per poter respirare quella che dovrebbe essere aria pulita”. E’ questa la segnalazione di un lettore di StrettoWeb e cittadino di Reggio Calabria residente in un condominio di via Emilio Cuzzocrea.

“Ma vi è ancora di più!!! I bidoni carrabili, lasciati incustoditi dal condominio, sono diventati comode tane per topi che, indisturbati, vi hanno fatto la “residenza”; a questa situazione si aggiunge il fatto che il luogo in oggetto è diventato la discarica della città, chiunque passa abbandona ogni tipo di rifiuto. In tutto questo schifo giornaliero, un sentito ringraziamento va agli operatori ecologici che, ogni lunedì, intervengono per fare pulizia che, purtroppo, dura il tempo di qualche ora per poi ritornare alla solita routine!”.