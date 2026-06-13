Reggio Calabria, DesTEENazione accende l’estate dei giovani: attività gratuite e nuove opportunità per gli adolescenti

Un’estate fatta di incontri, creatività, sport, musica, sfide e nuove amicizie. È questo lo spirito della Summer Edition di “DesTEENazione – Desideri in Azione”, il progetto dedicato agli adolescenti della città che, dall’8 giugno all’11 settembre 2026, apre le porte dello Spazio Multifunzionale di via Cardinale Portanova 184 con un ricco calendario di attività completamente gratuite. Dopo l’inaugurazione dello Spazio Multifunzionale avvenuta nel marzo scorso, DesTEENazione si prepara a vivere la sua stagione più intensa, trasformando l’estate in un’occasione concreta per stare insieme, esprimere i propri talenti e costruire nuove esperienze significative.

Lo Spazio Multifunzionale, nato come luogo di incontro e partecipazione per i giovani dagli 11 ai 21 anni, diventa così una vera e propria casa estiva dei ragazzi e delle ragazze di Reggio Calabria: un ambiente accogliente, inclusivo e dinamico dove ciascuno può sentirsi accolto, valorizzato e protagonista.

Durante tutta l’estate saranno proposti laboratori creativi, attività artistiche, giochi di squadra, musica, sport, tornei, momenti di aggregazione e tante occasioni per conoscere nuovi amici e vivere il territorio in modo positivo e partecipato. A rendere ancora più speciale la programmazione saranno le aperture serali straordinarie dedicate ad eventi, sfide, serate tematiche e momenti di socialità che verranno periodicamente annunciati attraverso i canali social del progetto.

Ma DesTEENazione non è soltanto divertimento. Il progetto continua infatti a garantire tutti i servizi già attivi durante l’anno: percorsi educativi, orientamento, supporto psicologico per adolescenti e genitori, attività di inclusione sociale, accompagnamento alla crescita personale e opportunità dedicate alle famiglie del territorio.

“L’estate può essere molto più di una semplice pausa dalla scuola“, spiegano gli operatori del progetto. “Può diventare un tempo prezioso per scoprire passioni, costruire relazioni autentiche, sperimentarsi e sentirsi parte di una comunità. Con DesTEENazione vogliamo offrire ai ragazzi uno spazio sicuro dove poter essere sé stessi e trasformare i propri desideri in azioni concrete“.

Lo Spazio Multifunzionale sarà aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00, con aperture prolungate il martedì e il giovedì fino alle ore 17.00.

L’invito è semplice: lasciare per qualche ora smartphone e noia estiva per entrare in uno spazio fatto di persone, idee, creatività e nuove opportunità. Perché l’estate più bella non è quella da guardare attraverso uno schermo, ma quella da vivere insieme. DesTEENazione – Desideri in Azione vi aspetta in via Cardinale Portanova 184. L’ingresso è libero e tutte le attività sono gratuite.