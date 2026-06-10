Reggio Calabria, De Biasi riconfermato Consigliere: è il secondo più eletto della Lega. La grande soddisfazione e la dedica speciale | INTERVISTA

Giuseppe De Biasi è stato rieletto consigliere comunale a Reggio Calabria. Dopo l’esperienza all’opposizione nel secondo mandato Falcomatà, siederà adesso tra i banchi della maggioranza a sostegno del neo sindaco Cannizzaro. Già consigliere nazionale ANCI, De Biasi è risultato il secondo più votato della lista della Lega, dietro soltanto ad Antonino Caridi. Sono loro i due eletti del partito di Salvini al Comune di Reggio Calabria.

Per De Biasi un risultato significativo: 1.270 voti, quasi il doppio rispetto a sei anni fa. Un consenso che il consigliere ha voluto commentare tramite la redazione di StrettoWeb, ringraziando chi lo ha sostenuto e rivolgendo una dedica speciale al figlio Federico. “Aver quasi raddoppiato il consenso della mia prima candidatura è motivo di orgoglio e quindi dico grazie a tutti. Il risultato lo dedico a chi mi ha sostenuto, a chi mi è stato accanto dandomi forza. E poi lo dedico a mio figlio Federico. Se me l’aspettavo? No, ma mi dà grande responsabilità. Il mio impegno viene già da lontano, con disponibilità e presenza. Il neo Sindaco Cannizzaro ha già dimostrato di essere l’uomo del cambiamento e noi accanto a lui lo sosterremo”.