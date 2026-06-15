Reggio Calabria, convegno su risorse idriche non convenzionali e piante orticole per uso alimentare | INFO

Lunedì 22 giugno 2026, dalle ore 9:30 alle ore 12:30, l’Aula Francesco Saverio Nesci del Dipartimento AGRARIA Università Mediterranea di Reggio Calabria, località Vito ospiterà il convegno scientifico dal titolo: “Uso di risorse idriche non convenzionali e risposta di piante orticole per uso alimentare in aree affette da salinità – Risultati di indagini sperimentali”. L’incontro nasce per divulgare i risultati del progetto di ricerca “Indicazioni sull’uso di risorse idriche non convenzionali e sulla conseguente risposta produttiva di piante per uso alimentare in aree affette da siccità”, un’iniziativa scientifica cruciale finanziata dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria (Settore Agricoltura Caccia Pesca Micologia) e condotta dal Dipartimento AGRARIA dell’Ateneo reggino.

Il convegno affronta una sfida ambientale di forte attualità: l’intrusione marina nelle falde acquifere. Questo fenomeno idrogeologico, noto come cuneo salino, spinge l’acqua del mare nel sottosuolo, contaminando le riserve d’acqua dolce.

Per comprendere l’impatto di questo fenomeno sull’agricoltura, la ricerca ha analizzato gli effetti dell’irrigazione con diversi livelli di salinità su colture tipiche come pomodoro, melanzana e peperoncino. Sfruttando le serre, i laboratori e le risorse del Dipartimento AGRARIA, gli studiosi hanno monitorato le risposte biologiche dei terreni, lo sviluppo delle piante e la qualità finale dei prodotti vegetali.

L’introduzione ai lavori e la moderazione dell’incontro saranno affidate al Prof. Angelo Maria Giuffrè. Il programma prevede una fitta serie di interventi istituzionali, scientifici e tecnici.

Saluti istituzionali: Prof. Giuseppe Zimbalatti (Magnifico Rettore dell’Università Mediterranea) e Prof. Marco Poiana (Direttore del Dipartimento AGRARIA).

Rappresentanti della Città Metropolitana di Reggio Calabria: Ing. Domenica Catalfamo (Capo Dipartimento 3), Dott.ssa Maria Teresa Scolaro (Dirigente Settore 9), Dott.ssa Luciana I.F. Merolillo (E.Q. Settore 9) e Dott. Antonino Siclari (E.Q. Settore 10).

Contributi scientifici (Dipartimento AGRARIA): Prof. Angelo Maria Giuffrè (Responsabile Scientifico del Progetto), Prof. Agostino Sorgonà (Referente Unità di Ricerca 2), Prof. Demetrio Antonio Zema (Referente Unità di Ricerca 3) e Dott.ssa Miriam Arianna Boninsegna (Borsista di ricerca).

Interventi tecnici e professionali: Dott. Agr. Michele Valenzise (Presidente ODAF Reggio Calabria), Dott.ssa Stefania Crucitti (Vice-Presidente OTA Basilicata e Calabria), Giuseppe Canale (Presidente Confagricoltura Reggio Calabria), Federica Basile (Presidente Coldiretti Reggio Calabria) e Salvatore Borruto (Presidente CIA Calabria Sud).

La partecipazione all’evento è libera e aperta a tutti i cittadini, agli studenti e agli appassionati del settore.

Il convegno è inoltre formalmente accreditato per il rilascio dei crediti formativi professionali (CFP) a beneficio degli iscritti all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali e all’Ordine dei Tecnologi Alimentari.