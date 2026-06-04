Reggio Calabria, controlli Sorical sugli acquedotti: possibili disagi idrici per tutto giugno

La So.Ri.Cal. S.p.A. ha diffuso un avviso rivolto agli utenti di alcune zone di Reggio Calabria, in particolare delle vie S. Giovanni, Cartisano, Mulini e Artemide di Pellaro, servite dal vecchio acquedotto del Tuccio. La comunicazione riguarda possibili anomalie nell’erogazione dell’acqua a seguito di una serie di controlli avviati sulle condotte distributrici che attraversano i quartieri indicati. Secondo quanto reso noto dalla società, durante le verifiche sarebbero stati rilevati consumi anomali, ritenuti non compatibili con il bilancio idrico della zona. Da qui la decisione di procedere con ulteriori accertamenti, con l’obiettivo di comprendere l’origine delle criticità e garantire una gestione corretta della risorsa idrica.

Consumi anomali e verifiche sugli allacci non autorizzati

L’attività di controllo punta in particolare all’individuazione di eventuali allacci non autorizzati alla rete idrica. Sorical ha comunicato che le procedure previste saranno svolte in coordinamento con le forze dell’ordine presenti sul territorio, così da verificare che l’acqua non venga utilizzata al di fuori degli usi consentiti.

Il tema assume particolare rilievo in un periodo in cui la gestione dell’acqua pubblica rappresenta una questione sensibile per cittadini e istituzioni. Le anomalie nei consumi possono infatti incidere sulla regolarità del servizio, creando disagi alle utenze regolari e rendendo necessari interventi tecnici e controlli mirati lungo la rete.

Possibili disservizi idrici per tutto il mese di giugno

Sorical avvisa che, per tutto il mese di giugno, nelle aree interessate potrebbero verificarsi anomalie nell’erogazione idrica. I disagi sarebbero legati proprio alle attività di verifica e controllo in corso sulle condotte. La società invita pertanto gli utenti eventualmente coinvolti a segnalare tempestivamente ogni problema, così da consentire gli accertamenti del caso.

Per comunicare guasti o disservizi, gli utenti possono contattare il numero verde Sorical 800069129. Al momento della chiamata sarà necessario avere a disposizione il codice cliente indicato in fattura, elemento utile per facilitare l’individuazione dell’utenza e accelerare le verifiche tecniche.

Controlli sul territorio e sanzioni per usi impropri dell’acqua

Nell’avviso viene inoltre precisato che le forze dell’ordine interessate dai controlli sul campo perseguiranno eventuali condotte di natura penale. Il riferimento è a possibili derivazioni non autorizzate, sprechi, usi impropri della risorsa e altre situazioni irregolari che dovessero emergere durante le verifiche.

Sorical ricorda anche che, in caso di irregolarità, il gestore applicherà le sanzioni previste dal Regolamento SII, in particolare dall’articolo 34. L’obiettivo dichiarato è migliorare il servizio offerto e tutelare gli utenti che usufruiscono regolarmente della rete idrica.

L’appello alla collaborazione dei cittadini

La società conclude l’avviso ringraziando anticipatamente i cittadini per la collaborazione. In questa fase, la partecipazione degli utenti viene considerata fondamentale per segnalare eventuali criticità, favorire controlli più rapidi e contribuire al miglioramento del servizio nelle zone interessate di Pellaro e del territorio comunale di Reggio Calabria.

L’invito rivolto ai residenti è dunque quello di prestare attenzione a eventuali disservizi idrici, utilizzare i canali ufficiali per le segnalazioni e collaborare con tecnici e autorità nelle attività di verifica, affinché la distribuzione dell’acqua possa tornare alla piena regolarità nel minor tempo possibile.