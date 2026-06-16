Reggio Calabria, confiscati beni per 6 milioni a soggetto ritenuto vicino alla cosca Barbaro

La Direzione Investigativa Antimafia, coordinata dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia, nella giornata di mercoledì 10 giugno ha dato esecuzione ad un provvedimento emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria che dispone l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca di beni – per un valore complessivo stimato in circa 6 milioni di euro – riconducibili ad un soggetto ritenuto apicale della cosca BARBARO di Platì, su proposta a firma congiunta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria e del Direttore della Direzione Investigativa Antimafia.

Si precisa che il provvedimento di confisca è stato emesso nell’ambito di un procedimento di prevenzione pendente in primo grado. Pertanto, il decreto non è ancora definitivo e restano impregiudicate le successive fasi di giudizio a seguito di eventuale impugnazione.