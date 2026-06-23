Reggio Calabria città universitaria, primo incontro ufficiale tra il Rettore Zimbalatti e il Sindaco Cannizzaro

Rettore e sindaco avviano un percorso di collaborazione strutturata tra Ateneo e Comune. Previsti un tavolo tecnico permanente e una delega specifica ai rapporti con l’Università Mediterranea

UniRC Rettore Sindaco

Avviare una collaborazione stabile tra Università Mediterranea e Comune di Reggio Calabria, con l’Ateneo chiamato a svolgere un ruolo strategico nello sviluppo economico, culturale e sociale della città e dell’intera area metropolitana. È questo il punto centrale del primo incontro istituzionale ufficiale tra il Rettore, prof. Giuseppe Zimbalatti, e il sindaco di Reggio Calabria, on. Francesco Cannizzaro, svoltosi ieri mattina nei locali del Rettorato dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

Al centro del proficuo e cordiale colloquio su Reggio Calabria città universitaria vi è stata la ferma volontà reciproca di avviare un percorso di stretta e strutturata collaborazione tra la comunità accademica e l’Amministrazione comunale. L’obiettivo strategico condiviso è quello di valorizzare l’Ateneo reggino quale motore trainante dello sviluppo economico, culturale e sociale della città e dell’intera area metropolitana.

L’incontro è stato anche un’importante occasione di dialogo con gli studenti, che hanno presentato idee, proposte e riflessioni sul futuro dell’Ateneo e del territorio. “Il nostro Ateneo rappresenta una risorsa fondamentale per il territorio – ha dichiarato il Rettore Giuseppe Zimbalatti – La prima visita istituzionale del Sindaco Cannizzaro segna l’inizio di una stagione di dialogo costante, nel solco degli ottimi rapporti preesistenti. Siamo pronti a mettere a disposizione dell’amministrazione e della cittadinanza il nostro patrimonio di competenze scientifiche, di capitale umano e di infrastrutture di ricerca, per contribuire attivamente a dare risposte concrete alle sfide di Reggio Calabria”.

La mattinata si è conclusa con l’impegno comune di istituire prima possibile un tavolo tecnico permanente tra i delegati dell’Ateneo e quelli che saranno gli assessori competenti, finalizzato a monitorare e concretizzare le singole progettualità. Tra le novità annunciate anche la previsione, nella composizione della nuova Giunta comunale, di una delega specifica ai rapporti con l’Ateneo, con l’obiettivo di rendere stabile e concreta la collaborazione sui progetti di sviluppo della città.

“L’Università Mediterranea sarà un interlocutore strategico e permanente dell’Amministrazione comunale. Per questo motivo nella composizione della nuova Giunta sarà prevista una delega specifica ai rapporti con l’Ateneo, con l’obiettivo di sviluppare una collaborazione stabile e concreta sui progetti di sviluppo della città. Il confronto con gli studenti, inoltre, ha confermato quanto sia prezioso il patrimonio di idee e proposte proveniente anche dai più giovani, una risorsa fondamentale per migliorare il presente e costruire il futuro di Reggio Calabria, favorendone la crescita”, ha dichiarato il sindaco Francesco Cannizzaro.

UniRC Sindaco Studenti

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