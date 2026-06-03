Reggio Calabria, che paura sulla SS106! Carabinieri fuori servizio fermano il traffico e salvano cagnolina in pericolo | FOTO

Questa mattina, sulla statale 106, all’altezza del distributore Q8 San Leo a Reggio Calabria, una cagnolina di piccola taglia è stata messa in salvo grazie al coraggio e alla prontezza di due carabinieri fuori servizio. I militari, che transitavano in moto, hanno notato la piccola creatura in mezzo alla carreggiata e, senza esitazione, hanno fermato il traffico per garantirne la sicurezza. La cagnolina, di razza Chihuahua, rischiava di essere travolta dai veicoli in transito, ma l’intervento tempestivo dei due carabinieri ha evitato il peggio. Con grande attenzione e determinazione, i militari hanno assicurato la piccola e messo in sicurezza l’area, dimostrando ancora una volta come la prontezza possa fare la differenza tra la vita e il pericolo.

La cagnolina ora è al sicuro

Grazie a questo eroico gesto, la cagnolina Chihuahua è stata affidata ai volontari Enpa di Reggio Calabria, che se ne prenderanno cura e garantiranno tutte le attenzioni necessarie. L’episodio sottolinea l’importanza della collaborazione tra cittadini, forze dell’ordine e associazioni animaliste per la tutela degli animali in situazioni di pericolo.

Un esempio di solidarietà e responsabilità

L’episodio sulla SS 106 rappresenta un chiaro esempio di solidarietà e di senso civico. Il pronto intervento dei due carabinieri fuori servizio non solo ha salvato una vita, ma ha anche ricordato quanto sia fondamentale prestare attenzione agli animali abbandonati o in difficoltà lungo le strade trafficate. La storia della piccola Chihuahua è ora un racconto di speranza e di attenzione verso i più indifesi.