Reggio Calabria, Cgil: “Matteotti fondamentale per la memoria democratica”

In occasione del 102° anniversario dell’assassinio di Giacomo Matteotti, la CGIL Reggio Calabria Area Metropolitana aderisce “con convinzione all’appello promosso dalle associazioni partigiane e antifasciste, con le quali condivide i valori della democrazia, della libertà, della giustizia sociale, della pace e della difesa dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori”.“Il ricordo di Matteotti rappresenta – asserisce il Segretario Generale Gregorio Pititto – un momento fondamentale della memoria democratica del nostro Paese. La sua denuncia coraggiosa della violenza e della sopraffazione fascista, pagata con la vita, costituisce ancora oggi un monito e un esempio di integrità morale, impegno civile e difesa delle istituzioni democratiche.”

Per la CGIL, ricordare Matteotti significa “riaffermare l’attualità dei principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana: centralità del lavoro, uguaglianza, solidarietà, partecipazione democratica e tutela dei diritti sociali e civili”. “In una fase storica attraversata da crescenti disuguaglianze, tensioni sociali e fenomeni di intolleranza, è necessario – rimarca Pititto – rinnovare l’impegno comune affinché la memoria non sia una semplice commemorazione, ma si traduca in azione concreta per la difesa della democrazia, della convivenza civile e della dignità del lavoro”. La CGIL conferma pertanto “la propria adesione all’iniziativa e il proprio impegno, insieme alle associazioni promotrici e a tutte le forze democratiche, nel contrasto a ogni forma di fascismo, razzismo, discriminazione e violenza, nel solco dell’insegnamento di Giacomo Matteotti e dei valori della Resistenza”.