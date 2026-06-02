Reggio Calabria celebra l’80° Festa della Repubblica: una mattinata di memoria, istituzioni e orgoglio civico | FOTO E VIDEO

Questa mattina Reggio Calabria ha vissuto una giornata carica di significato in occasione della celebrata Festa della Repubblica, ricorrenza che quest’anno segna l’80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana. Nella città dello Stretto, dopo giorni di preparativi e programmazione, si sono svolte cerimonie istituzionali e momenti commemorativi che hanno visto la partecipazione delle autorità civili, militari, delle associazioni e dei cittadini, in un clima di rispetto delle tradizioni democratiche e di condivisione collettiva.

Celebrazioni istituzionali e alza bandiera

La giornata ufficiale delle celebrazioni è iniziata questa mattina con la cerimonia dell’alza bandiera presso il Monumento ai Caduti, cuore simbolico del percorso commemorativo. L’evento ha richiamato numerose persone, autorità civili e rappresentanti delle forze armate, tutte riunite per rinnovare l’orgoglio nazionale e il legame con i principi fondamentali della Costituzione italiana. Successivamente è avvenuta la deposizione della corona d’alloro in omaggio a quanti hanno sacrificato la propria vita per la libertà e la pace nel Paese.

La collocazione del momento commemorativo in una delle vie storiche della città ha enfatizzato l’importanza di ricordare i valori della Repubblica e la continuità tra passato, presente e futuro di una comunità che, nonostante le difficoltà attraversate, continua a guardare al senso di appartenenza e di coesione nazionale.

Messaggio del Presidente della Repubblica e onorificenze

Nel corso della mattinata, le celebrazioni si sono spostate in Piazza Italia, dove il Prefetto di Reggio Calabria ha pronunciato la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, un momento istituzionale di forte richiamo che ha connesso idealmente la città alle celebrazioni nazionali in tutta Italia. Anche quest’anno, la Festa della Repubblica ha offerto l’occasione per valorizzare il senso civico attraverso gesti simbolici, segno di rispetto delle istituzioni democratiche e del ruolo dei cittadini nella costruzione della collettività.

Un altro momento centrale della cerimonia è stato quello della consegna delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. I riconoscimenti, conferiti a personalità che si sono distinte per impegno sociale, professionale e civico, hanno rappresentato un tributo tangibile alla dedizione al servizio della comunità e alla promozione dei valori repubblicani.

Chiusura della cerimonia e significato storico

La mattinata ufficiale si è conclusa con la cerimonia dell’ammaina bandiera, un momento solenne che ha suggellato ufficialmente le celebrazioni dell’80° anniversario. La giornata dedicata alla Repubblica ha riaffermato con forza l’importanza di custodire e trasmettere i principi su cui si fonda la nostra democrazia, coinvolgendo cittadini, istituzioni e giovani in un dialogo continuo tra ricordo e prospettiva.

Con le celebrazioni di questa mattina, Reggio Calabria ha rinnovato il proprio impegno nel valorizzare la memoria collettiva, ricordando alle nuove generazioni quanto sia fondamentale la libertà, il senso civico e la partecipazione nella costruzione di una società più giusta e solidale.