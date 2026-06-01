Reggio Calabria celebra l’80° Anniversario della Repubblica: il programma del 2 giugno

Reggio Calabria si prepara a celebrare l’80° Anniversario della proclamazione della Repubblica con una giornata scandita da cerimonie istituzionali, momenti commemorativi e iniziative pubbliche. Il prossimo 2 giugno, la città renderà omaggio alla nascita della Repubblica Italiana attraverso un programma che coinvolgerà autorità civili e militari, studenti, rappresentanti degli ordini professionali e cittadini.

Le celebrazioni si svolgeranno tra il Monumento ai Caduti, sul Corso Vittorio Emanuele III, e Piazza Italia, cuore istituzionale della città. L’obiettivo è rinnovare il valore della memoria repubblicana e il senso di appartenenza alla comunità nazionale, in una ricorrenza che quest’anno assume un significato particolarmente importante per l’ottantesimo anniversario della proclamazione della Repubblica.

Alza Bandiera e Corona d’alloro al Monumento ai Caduti

Gli eventi celebrativi prenderanno il via alle ore 8:00 presso il Monumento ai Caduti, dove è prevista la solenne Cerimonia dell’Alza Bandiera. Si tratta del primo momento ufficiale della giornata, pensato per aprire le celebrazioni nel segno del rispetto delle istituzioni e del ricordo di quanti hanno servito il Paese.

Alle ore 10:30, sempre al Monumento ai Caduti sul Corso Vittorio Emanuele III, si terrà la deposizione della Corona d’alloro, un gesto simbolico di omaggio e riconoscenza verso coloro che hanno sacrificato la propria vita per l’Italia. La cerimonia rappresenterà uno dei passaggi centrali della giornata, unendo memoria storica e partecipazione civile.

Piazza Italia, il messaggio del Presidente della Repubblica e le onorificenze

A seguire, le celebrazioni si sposteranno in Piazza Italia, dove il Prefetto di Reggio Calabria, dott.ssa Clara Vaccaro, darà lettura del messaggio del Presidente della Repubblica. Un momento istituzionale di particolare rilievo, che collegherà idealmente la città dello Stretto alle celebrazioni nazionali della Festa della Repubblica.

Nel corso della cerimonia saranno inoltre consegnate le onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, riconoscimenti conferiti a cittadini che si sono distinti per meriti acquisiti nei confronti della comunità e dello Stato. La consegna delle onorificenze rappresenterà uno dei momenti più significativi della mattinata, valorizzando l’impegno civico, professionale e sociale di personalità del territorio.

Studenti e ordini professionali protagonisti nel pomeriggio

Il programma della Festa della Repubblica a Reggio Calabria proseguirà nel pomeriggio. Alle ore 17:30, in Piazza Italia, si svolgerà un evento organizzato in collaborazione con il Progetto Civitas, con la partecipazione degli studenti di diversi istituti scolastici e dei rappresentanti degli ordini professionali.

L’iniziativa pomeridiana punta a coinvolgere in modo diretto le nuove generazioni, promuovendo una riflessione sui valori costituzionali, sulla cittadinanza attiva e sul ruolo delle istituzioni democratiche. La presenza degli studenti conferisce alla ricorrenza un valore educativo importante, trasformando la celebrazione del 2 giugno in un’occasione di dialogo tra memoria, presente e futuro.

Ammaina Bandiera e chiusura delle celebrazioni

La giornata si concluderà alle ore 19:30 con l’Ammaina Bandiera presso il Monumento ai Caduti, momento conclusivo del programma ufficiale. La cerimonia chiuderà idealmente le celebrazioni dell’80° Anniversario della Repubblica a Reggio Calabria, dopo una giornata dedicata al ricordo, alla partecipazione e al senso delle istituzioni. Con il programma del 2 giugno, Reggio Calabria rinnova il proprio legame con i valori fondanti della Repubblica Italiana, offrendo alla cittadinanza un’occasione per condividere il significato di una ricorrenza che appartiene alla storia e all’identità democratica del Paese.