Reggio Calabria celebra il 190° Anniversario della Fondazione del Corpo dei Bersaglieri

In occasione della ricorrenza del 190° Anniversario della Fondazione del Corpo dei Bersaglieri, l’Associazione Nazionale Bersaglieri – Sezione di Reggio Calabria intende ricordare questo storico traguardo con una solenne celebrazione. L’evento si svolgerà in comunione con la Comunità della Parrocchia di Maria S.S. di Odigitria, le altre Associazioni d’Arma e le massime Autorità cittadine.

Il Programma della celebrazione che si terrà giovedì

La funzione religiosa, officiata da Monsignor Giacomo D’Anna, avrà luogo alle ore 19.00 di Giovedì 18 Giugno c.a. presso la Chiesa di Odigitria (comunemente conosciuta come Chiesa dell’Itria o delle Catene), sita in via Sbarre Centrali. La scelta del luogo sacro non è casuale: la Vergine di Odigitria – Madonna del Buon Cammino è infatti la protettrice ufficiale del Corpo dei Bersaglieri. Al termine della Celebrazione Eucaristica, il sagrato antistante la Chiesa ospiterà l’attesa esibizione della Fanfara dei Bersaglieri della Sezione reggina. All’evento presenzierà il Presidente dell’Associazione Nazionale Bersaglieri della Regione Calabria, Bersagliere Gianfranco Calabrò, accompagnato dal Labaro Regionale.

I Valori e l’Impegno dei Bersaglieri: “Primi ad accorrere”

La Sezione di Reggio Calabria, presieduta da Nicola Morabito, ha fortemente voluto una manifestazione semplice ma intensa per onorare, attraverso la preghiera, tutti i Caduti, condividendo questo momento con le Autorità Militari e Civili, le Associazioni consorelle e i parrocchiani. “Noi Bersaglieri, così come tutte le Associazioni d’Arma, ci sentiamo investiti di un compito prezioso: conservare e mantenere vivi i Valori della Patria, della Bandiera e del ricordo di coloro che hanno immolato la propria vita sull’altare della libertà”, rimarca Morabito. “Un impegno che guarda soprattutto al futuro: lo sforzo quotidiano dell’Associazione è rivolto a trasmettere questi ideali ai giovani, affinché l’Italia di domani possa rinsaldare il legame con le passate generazioni di cui è legittima erede”, evidenzia.

Una storia di servizio, in Italia e all’Estero

Il Corpo dei Bersaglieri, parte integrante dell’Esercito Italiano, è oggi costantemente impiegato sia nei teatri operativi internazionali – in missioni di pace all’estero per la crescita democratica – sia sul territorio nazionale nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”. Da sempre, lo spirito del Corpo si riassume nella storica espressione “Primi ad accorrere”. I fanti piumati hanno scritto pagine indelebili di solidarietà e soccorso alla popolazione civile durante le più gravi emergenze della nostra storia. Tra i tantissimi interventi si ricordano: