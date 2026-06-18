Reggio Calabria, case senz’acqua in via Maldariti. L’appello dei cittadini: “sembra di essere in Africa”

A Reggio Calabria torna al centro dell’attenzione il problema dell’acqua e dei disservizi idrici che continuano a creare forti disagi in diversi quartieri della città. Questa volta la segnalazione riguarda via Maldariti, dove alcuni cittadini lamentano una situazione diventata ormai insostenibile. Secondo quanto riferito a StrettoWeb da un lettore, l’acqua non arriverebbe regolarmente nelle abitazioni, nonostante nella stessa zona siano visibili perdite lungo la strada. Il cittadino chiede un intervento pubblico e diretto nei confronti di Sorical, affinché venga ripristinata l’erogazione idrica e venga spiegato perché, dopo la riparazione di una perdita, l’acqua non sia ancora tornata nelle case. La denuncia parte da una constatazione semplice ma pesante: l’acqua, secondo i residenti, ci sarebbe, ma anziché essere distribuita correttamente finirebbe dispersa in strada a causa di nuove perdite quotidiane.

Acqua assente nelle case ma perdite lungo la strada

Il nodo principale della segnalazione riguarda il contrasto tra la mancanza d’acqua in via Maldariti e la presenza, sempre secondo il racconto dei cittadini, di perdite idriche continue. “Hanno riparato la perdita ma l’acqua non arriva”, scrive il lettore, aggiungendo che ogni giorno nella via si verificherebbero nuove fuoriuscite, con litri e litri d’acqua che scendono e vanno persi. Una situazione che alimenta rabbia e frustrazione, soprattutto perché i cittadini non riescono a comprendere il motivo del mancato ripristino del servizio. In un periodo in cui l’acqua rappresenta una risorsa preziosa e il tema della gestione idrica è sempre più delicato, la dispersione segnalata dai residenti appare ancora più grave. Il problema non sarebbe soltanto l’assenza dell’erogazione idrica, ma anche il presunto spreco di acqua pubblica, che aumenterebbe il senso di abbandono percepito da chi vive nella zona.

I solleciti a Sorical e la richiesta di spiegazioni

Nella segnalazione inviata a StrettoWeb, il cittadino afferma di aver effettuato “tantissimi solleciti”, senza però ricevere risposte chiare sul motivo per cui l’acqua non venga mandata nelle abitazioni. Il riferimento diretto è a Sorical, chiamata in causa dai residenti come soggetto a cui viene chiesto di intervenire con urgenza per verificare la situazione, individuare le cause del disservizio e ripristinare la normale fornitura. Il silenzio o l’assenza di spiegazioni, secondo quanto denunciato, renderebbero la vicenda ancora più difficile da accettare. Chi vive in via Maldariti chiede di sapere se il problema dipenda da lavori non completati, da guasti alla rete, da scelte tecniche, da carenze di pressione o da altri motivi che al momento non sarebbero stati comunicati in modo trasparente. I cittadini chiedono risposte, ma soprattutto chiedono l’acqua nelle case.

“Ha piovuto tantissimo, dubito ci sia carenza d’acqua”

Uno dei passaggi più significativi della segnalazione riguarda il dubbio espresso dal residente sulla possibilità che il disservizio sia legato a una reale carenza idrica. Il cittadino sottolinea infatti che nei giorni scorsi avrebbe piovuto abbondantemente e che, proprio per questo, appare difficile comprendere un’eventuale giustificazione fondata sulla scarsità d’acqua. La frase evidenzia un sentimento diffuso in molti quartieri di Reggio Calabria, dove i cittadini spesso faticano a capire le ragioni delle interruzioni o delle riduzioni del servizio idrico. Al di là delle condizioni meteorologiche, che non sempre coincidono automaticamente con la disponibilità immediata nella rete, il problema denunciato resta quello della mancanza di comunicazione. Quando l’acqua manca e non vengono fornite spiegazioni puntuali, il disagio quotidiano si trasforma inevitabilmente in sfiducia verso gli enti competenti.

L’appello al sindaco di Reggio Calabria

Oltre a chiamare in causa Sorical, il cittadino rivolge un appello anche al sindaco di Reggio Calabria, chiedendo che vengano adottati “provvedimenti seri” per mettere fine a una situazione definita come inaccettabile. La richiesta è che l’amministrazione comunale intervenga con decisione, sollecitando verifiche, controlli e azioni concrete nei confronti di chi gestisce il servizio. Nel racconto del residente emerge un senso di esasperazione profonda. La mancanza d’acqua non è percepita come un semplice disagio temporaneo, ma come un problema che incide sulla dignità della vita quotidiana. Non poter contare su un servizio essenziale come l’acqua potabile significa avere difficoltà nelle attività più normali: lavarsi, cucinare, pulire casa, occuparsi di anziani, bambini o persone fragili. Per questo l’appello al sindaco assume il valore di una richiesta di tutela nei confronti di un diritto primario.

Via Maldariti tra disservizi idrici e sprechi d’acqua

La vicenda di via Maldariti si inserisce in un quadro più ampio di criticità legate alla rete idrica cittadina. Le segnalazioni di perdite, guasti, interruzioni e disagi non sono rare a Reggio Calabria, dove la gestione dell’acqua rappresenta da tempo uno dei temi più sentiti dalla popolazione. Nel caso specifico, a rendere la situazione particolarmente paradossale è la contemporanea presenza di abitazioni senz’acqua e di perdite lungo la strada. Per i cittadini, vedere l’acqua scorrere sull’asfalto mentre dai rubinetti non arriva nulla è un’immagine difficile da accettare. È il simbolo di una contraddizione che colpisce direttamente la fiducia nei confronti del sistema di gestione del servizio idrico. Da un lato l’utenza subisce le conseguenze dell’assenza di erogazione, dall’altro assiste a quella che viene percepita come una dispersione evitabile di una risorsa essenziale.

La richiesta dei cittadini: controlli e interventi immediati

I residenti chiedono controlli tempestivi, interventi risolutivi e una comunicazione chiara. L’obiettivo è comprendere perché l’acqua in via Maldariti non arrivi nonostante le riparazioni già effettuate e perché continuino a verificarsi perdite nella zona. La richiesta non è soltanto quella di un ripristino momentaneo, ma di una soluzione stabile che eviti il ripetersi del problema nei giorni successivi. In particolare, i cittadini chiedono che venga verificato lo stato della rete, che siano controllate eventuali valvole, condotte e punti critici, e che venga fornita una spiegazione pubblica sulle cause del disservizio. La trasparenza, in questi casi, è fondamentale quanto l’intervento tecnico. Sapere cosa sta accadendo e quali tempi siano previsti per il ritorno alla normalità aiuterebbe almeno a ridurre l’incertezza e la tensione.

Una situazione definita “inaccettabile” dai residenti

Nel messaggio inviato a StrettoWeb, il cittadino usa parole molto dure per descrivere la condizione vissuta in via Maldariti. Il riferimento al fatto che “sembra essere in Africa” esprime, pur con un linguaggio carico di amarezza, il livello di esasperazione raggiunto da chi denuncia la mancanza di un servizio essenziale. Il senso dell’appello è chiaro: i residenti non vogliono più convivere con disagi che ritengono ingiustificabili.

La denuncia non si limita a chiedere acqua, ma solleva un tema di responsabilità amministrativa e gestionale. Chi paga il servizio e vive quotidianamente il territorio chiede di non essere lasciato solo davanti a guasti, ritardi e risposte mancanti. La presenza di perdite visibili, secondo i cittadini, rende ancora più urgente un intervento perché dimostrerebbe che il problema non è astratto, ma concreto e verificabile.

L’appello attraverso StrettoWeb

Attraverso StrettoWeb, i cittadini di Reggio Calabria chiedono che la loro voce venga ascoltata. L’appello è rivolto a Sorical, affinché mandi l’acqua in via Maldariti e chiarisca le ragioni del disservizio, ma anche al sindaco, chiamato a intervenire per garantire controlli e provvedimenti efficaci. La speranza dei residenti è che la pubblicazione della segnalazione possa contribuire a sbloccare una situazione che, secondo quanto riferito, va avanti nonostante numerosi solleciti. L’acqua è un bene essenziale e la sua mancanza, soprattutto quando accompagnata da perdite e sprechi, diventa un problema che non può essere ignorato. I cittadini chiedono risposte, interventi e rispetto per una comunità che vuole semplicemente vedere garantito un diritto fondamentale.