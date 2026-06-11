Reggio Calabria capitale di sport e legalità per due giorni: in città torna “Giochiamo per un Sorriso”. E ci sarà un ospite speciale: un noto sportivo italiano

Tutto pronto per la dodicesima edizione di “Giochiamo per un Sorriso”, la manifestazione benefica che negli anni è diventata uno degli appuntamenti più attesi del territorio reggino. L’evento, promosso dal Comitato Regionale PGS Reggio Calabria, in collaborazione con le PGS cittadine coordinate dal Delegato Provinciale Filomena Iatì, si svolgerà sabato 13 e domenica 14 giugno, confermandosi un’occasione straordinaria di incontro tra sport, solidarietà, inclusione sociale e promozione dei valori educativi. Quest’anno, l’eccezionale numero di adesioni ha reso necessario raddoppiare le giornate della manifestazione, con un programma ancora più ricco e articolato.

Particolarmente apprezzata è la collaborazione della nuova Amministrazione Comunale di Reggio Calabria, che ha concesso il patrocinio morale e messo a disposizione il Reggio Village e la Palestra Boccioni, consentendo una migliore organizzazione. Un ringraziamento speciale va a Luigi Di Bernardo per la concessione gratuita del PalaBenvenuti, conosciuto come “Botteghelle”, a pochi giorni dall’inizio della manifestazione, contribuendo significativamente alla perfetta riuscita dell’evento. La manifestazione gode inoltre del patrocinio della Regione Calabria, di Sport e Salute, del CONI Calabria e del Grande Ospedale Metropolitano B.M.M. di Reggio Calabria, confermando la valenza sportiva e sociale dell’iniziativa.

Attività e numeri dell’edizione 2026

Le due giornate saranno all’insegna dello sport per tutti, con attività dal calcio alla pallavolo, dal padel alla zumba, dal cycling indoor alla danza e al ballo, con iniziative ricreative dedicate ai più piccoli. I numeri dell’edizione 2026 sono significativi: 23 squadre di calcio giovanile, 12 squadre di calcio a 7 maschile, 12 squadre di calcio a 5 femminile, 10 squadre di pallavolo mista, 74 atleti nel torneo di padel e centinaia di partecipanti nelle altre discipline sportive. Atleti e associazioni arriveranno anche dalla Sicilia.

Un valore aggiunto sarà la partecipazione della Polizia di Stato con unità cinofile e stand della Polizia Scientifica, avvicinando bambini e ragazzi ai temi della legalità, sicurezza e rispetto delle regole. La legalità sarà un messaggio centrale, con la partecipazione di Santo Praticò e della sua famiglia, vittime di un grave episodio di violenza all’interno di una struttura sportiva. La loro presenza rappresenta testimonianza e monito affinché episodi simili non trovino spazio nello sport. Il cuore della manifestazione resta la solidarietà: il ricavato sarà destinato al reparto di Oncoematologia Pediatrica del GOM di Reggio Calabria e all’Associazione Tra Noi Calabria, impegnata nel Centro Famiglie “La Collina degli Angeli”.

Dichiarazioni del Delegato Provinciale

“Anche quest’anno siamo riusciti a mettere insieme istituzioni, associazioni, società sportive, volontari, commercianti e famiglie attorno a un unico grande obiettivo: fare del bene attraverso lo sport. La risposta ricevuta è stata straordinaria e ci ha spinto ad ampliare ulteriormente la manifestazione, raddoppiando le giornate e coinvolgendo un numero sempre maggiore di realtà provenienti dalla Calabria e dalla Sicilia. ‘Giochiamo per un Sorriso’ non è soltanto un evento sportivo, ma un progetto che promuove solidarietà, inclusione e legalità. Sapere che il ricavato contribuirà a sostenere il reparto di Oncoematologia Pediatrica del GOM e l’associazione Tra Noi Calabria ci riempie di orgoglio e dà ancora più valore all’impegno di tutti coloro che hanno reso possibile questa dodicesima edizione”, dichiara Filomena Iatì.

L’evento vedrà la presenza del campione di pallavolo Andrea Vermiglio, simbolo dei valori di impegno, sacrificio e passione che l’iniziativa vuole trasmettere alle nuove generazioni. La dodicesima edizione di “Giochiamo per un Sorriso” si prepara così a vivere due giornate intense, unite dall’obiettivo comune di trasformare la passione per lo sport in un gesto concreto di solidarietà e regalare un sorriso a chi ne ha più bisogno.