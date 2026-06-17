Reggio Calabria, Cantarella su Punta Pellaro: “bene i primi interventi sullo scarico, ma non bastano” | FOTO

“Ogni intervento a favore del territorio va accolto positivamente. Il fatto che si stia cominciando a fare qualcosa per lo scarico a Punta Pellaro deve essere giudicato bene. Ovviamente, come già abbiamo scritto, non basta. Serve una politica complessiva della depurazione delle acque, la cui competenza è regionale, ma in cui serve assolutamente l’impegno dell’Amministrazione comunale e della Circoscrizione. Il turismo balneare è una potenzialità molto importante, che non può essere annientata dalla non balneabilità del nostro mare a motivo di questi sversamenti incontrollati”. È questo il post pubblicato su facebook dal Prof. Giuseppe Cantarella dell’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria.