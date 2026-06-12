Reggio Calabria, Cannizzaro a Punta Pellaro: “risolto il problema del depuratore, restituiremo questo litorale ai nostri bagnanti” | VIDEO

Il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, ha fatto il punto sulle problematiche e sulle soluzioni per il litorale di Punta Pellaro, e in particolare all’area della Fiumarella, in un video diffuso sui social. “Sono qui perché sollecitato da centinaia di residenti, presidenti delle associazioni che operano sul territorio, in modo particolare dal presidente della circoscrizione Giuseppe Cantarella, ad intervenire su un problema che è storico e atavico, ma che in queste settimane è diventato molto più importante a causa del blocco del depuratore che ha causato l’erogazione di acque nere importanti”, ha dichiarato Cannizzaro.

Interventi immediati e risoluzione del blocco del depuratore

Per affrontare il problema, il sindaco ha spiegato di aver riunito gli uffici comunali e di aver incaricato, anche ad interim, un dirigente per velocizzare i processi amministrativi. “Abbiamo bloccato l’erogazione delle acque nere, abbiamo risolto il problema del depuratore ed ho chiesto la rimozione totale di enormi tubi oramai obsoleti da tantissimi anni che non hanno ragione di essere in questo luogo”, ha spiegato Cannizzaro.

Verso la revoca dell’ordinanza e la balneabilità del litorale

“In questi minuti, grazie all’interlocuzione della Regione Calabria, mi sono confrontato con i tecnici dell’Arpacal che nei prossimi giorni verranno qui, preleveranno le acque, le analizzeranno e qualora l’esito delle analisi dovesse essere positivo, revocherò l’attuale ordinanza sindacale che persiste qui da 12 anni e restituiremo ai nostri bagnanti, ai nostri concittadini, ai turisti questo straordinario litorale che merita di essere vissuto nella sua interezza”, ha sottolineato il sindaco.