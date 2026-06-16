Reggio Calabria Calcio a 5 sogna la Serie B: al PalaBotteghelle gli ultimi 40 minuti per l’assalto promozione

Ultimi 40 minuti per inseguire la promozione in Serie B. Il Reggio Calabria Calcio a 5 si prepara all’atto conclusivo di una stagione straordinaria, con l’obiettivo di mettere la classica “ciliegina” su un’annata già ricca di risultati importanti. La squadra del presidente Pippo Roto, al suo terzo anno di attività, vuole chiudere il percorso centrando il salto di categoria. Dopo il secondo posto nella regular season di C1, massimo campionato regionale, alle spalle dell’Icierre Lamezia, battuto sia all’andata sia al ritorno, la compagine reggina ha vinto i play-off e superato anche il primo turno. Da ricordare anche lo storico primo titolo conquistato dal club, con la vittoria del campionato U19 regionale, risultato che ripaga gli enormi sacrifici, gli sforzi e l’attenzione rivolti dalla società alla crescita dei propri giovani.

L’appuntamento è fissato per sabato 20 giugno, alle ore 16, al PalaBotteghelle, dove si giocherà la terza giornata del triangolare Sud. Oltre ai reggini, il girone vede la presenza del Real Molfetta e del Venafro. Proprio i molisani saranno di scena in riva allo Stretto, forti della vittoria ottenuta contro il Molfetta per 2-1. Il Reggio Calabria, invece, arriva alla sfida dopo la sconfitta di sabato scorso in terra pugliese contro il Real Molfetta per 3-2. Per questo ai ragazzi allenati da Pasquale Praticò servirà vincere con almeno due gol di scarto, così da provare ad avere a proprio favore la differenza reti e tenere vivo il sogno promozione. Tutto si deciderà in 40 minuti, gli ultimi 40 di una stagione intensa. Il club reggino chiama a raccolta la Città e i tifosi per un pomeriggio che può diventare memorabile e culminare con la promozione in Serie B, tanto inseguita e tanto agognata.