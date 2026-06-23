Reggio Calabria Calcio a 5 promosso in Serie B, Minasi: “squadra composta tutta da reggini, orgoglio per tutta la comunità”

Il Reggio Calabria Calcio a 5 conquista la Serie B al termine dei playoff nazionali, centrando una promozione arrivata “sul filo del rasoio” e accolta con entusiasmo dal senatore della Lega, Tilde Minasi. In una nota, la parlamentare ha espresso il proprio plauso alla società e ai suoi protagonisti, evidenziando il valore sportivo e identitario dell’impresa. “Complimenti di cuore al Reggio Calabria Calcio a 5! La conquista della Serie B, arrivata sul filo del rasoio al termine dei playoff nazionali, è uno straordinario traguardo che riempie d’orgoglio tutta la nostra comunità”. Lo dichiara in una nota la Senatrice della Lega, Tilde Minasi.

Per Minasi, il risultato raggiunto dalla squadra rappresenta il compimento di un percorso nato quasi per gioco e cresciuto rapidamente fino ad arrivare nel calcio a 5 di livello nazionale. “La storia di questa società – prosegue il Senatore – è l’esempio lampante di come i sogni, quando coltivati con dedizione, possano trasformarsi in realtà splendide. Parliamo di una realtà nata quasi per gioco, da una sfida tra amici, che in soli tre anni è stata capace di centrare ben due promozioni, arrivando nel calcio a 5 che conta”.

“Il valore aggiunto di questa impresa – continua – sta tutto nei suoi protagonisti: una squadra composta esclusivamente da ragazzi reggini, figli di questo territorio. Ragazzi che non vivono solo di sport, ma che lavorano ogni giorno e che scendono in campo spinti da una passione pura, autentica e disinteressata. Con sacrificio, spirito di squadra e un immenso senso di appartenenza, hanno scritto una pagina bellissima di sport per la nostra città. Questa non è una semplice promozione – aggiunge Minasi – ma il trionfo di un progetto identitario, ottenuto grazie al lavoro quotidiano e all’amore viscerale per le proprie radici. Oggi celebriamo non solo dei grandissimi atleti, ma dei veri e propri ambasciatori del riscatto e della vitalità di Reggio Calabria. Congratulazioni ragazzi – conclude il Senatore – il viaggio continua e il meglio deve ancora venire. La Serie B vi aspetta!”.

La promozione in Serie B conferma così la crescita del Reggio Calabria Calcio a 5, capace in tre anni di ottenere due promozioni e di portare alla ribalta nazionale un progetto fondato su appartenenza, sacrificio e passione per il territorio.