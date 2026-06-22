Reggio Calabria, donna muore dopo un malore in acqua al Parco Lineare Sud | FOTO

Tragedia sulla spiaggia della Capannina, al Parco Lineare Sud di Reggio Calabria, dove una donna anziana è morta dopo aver accusato un improvviso malore in acqua. L’episodio si è verificato questa mattina e ha immediatamente attirato l’attenzione dei presenti, che si sono accorti della situazione di difficoltà e hanno cercato di intervenire nel più breve tempo possibile. Secondo le prime informazioni, la donna si trovava in mare quando avrebbe accusato un malore. Alcuni bagnanti, accortisi di quanto stava accadendo, si sono precipitati in suo aiuto e hanno provato a riportarla a riva nel tentativo di salvarle la vita. La situazione è apparsa subito molto grave e, nonostante l’intervento tempestivo, purtroppo per l’anziana non ci sarebbe stato nulla da fare.

Bagnanti tentano di salvarla e la riportano a riva

I momenti successivi al malore della donna in acqua sono stati concitati. I bagnanti presenti sulla spiaggia della Capannina a Reggio Calabria hanno cercato di prestare i primi soccorsi, portando la donna fuori dall’acqua e adagiandola sulla riva. Si è trattato di un tentativo generoso e immediato, compiuto nella speranza di riuscire a salvarla prima dell’arrivo dei soccorsi. Purtroppo, però, le condizioni della donna sarebbero apparse fin da subito disperate. Nonostante gli sforzi di chi si trovava sul posto, l’anziana è deceduta sulla spiaggia. La scena ha provocato sgomento tra i presenti, trasformando una mattinata al mare in un momento di dolore e forte apprensione per tutti coloro che hanno assistito all’accaduto.

Polizia e Guardia Costiera sul posto

Sul luogo della tragedia sono intervenute la Polizia e la Guardia Costiera, impegnate negli accertamenti necessari per ricostruire con precisione quanto avvenuto. Gli operatori dovranno chiarire la dinamica dell’episodio, verificare i tempi dell’intervento e raccogliere eventuali testimonianze da parte dei bagnanti presenti al momento del malore. La zona della spiaggia è stata interessata dalle verifiche delle autorità, mentre il corpo della donna si trova sulla riva in attesa delle procedure previste in questi casi. L’intervento delle forze dell’ordine e della Guardia Costiera a Reggio Calabria servirà anche a confermare l’ipotesi del malore e a escludere eventuali altri elementi legati alla morte dell’anziana.

Tragedia al Parco Lineare Sud

L’episodio si è verificato in una delle aree più frequentate del litorale cittadino, il Parco Lineare Sud, punto di riferimento per molti cittadini di Reggio Calabria durante la stagione estiva. La presenza di numerosi bagnanti ha consentito un intervento immediato, ma purtroppo questo non è bastato a evitare il decesso della donna. La notizia si è rapidamente diffusa nella zona, suscitando profonda commozione. La spiaggia della Capannina è infatti un luogo conosciuto e frequentato, e quanto accaduto ha scosso chi si trovava sul posto. In attesa di ulteriori dettagli, resta il dolore per una tragedia improvvisa consumatasi in pochi istanti.

Anziana morta in spiaggia dopo il malore

La vittima sarebbe una donna anziana, la cui identità non è stata al momento resa nota. La morte sarebbe avvenuta dopo il malore accusato in acqua, seguito dal tentativo dei bagnanti di riportarla a riva e prestarle aiuto. Ogni ricostruzione definitiva resta comunque affidata agli accertamenti delle autorità presenti sul posto. L’episodio richiama l’attenzione sui rischi legati ai malori improvvisi in mare, soprattutto per le persone più fragili o avanti con l’età. In questo caso, l’intervento di chi era presente è stato immediato, ma l’esito è stato purtroppo tragico. La comunità reggina resta colpita da quanto accaduto sulla spiaggia del Parco Lineare Sud di Reggio Calabria.

Accertamenti in corso sulla dinamica

Gli accertamenti proseguono per definire con precisione la dinamica della tragedia. La Polizia e la Guardia Costiera stanno raccogliendo gli elementi utili a chiarire cosa sia accaduto nei momenti precedenti al decesso della donna. Saranno le verifiche ufficiali a stabilire con certezza le cause della morte e a completare il quadro dell’intervento. Al momento, l’ipotesi principale resta quella di un malore in acqua, seguito dal tentativo di soccorso da parte dei bagnanti. La tragedia della Capannina a Reggio Calabria lascia sgomento e dolore, mentre si attende di conoscere eventuali ulteriori aggiornamenti da parte delle autorità.