Reggio Calabria, banchetto di Cittadinanzattiva al Grande Ospedale Metropolitano

In occasione del trentesimo anniversario del Progetto Integrato di Tutela (PiT) Salute (1996-2026), Cittadinanzattiva – Tribunale del malato ha incontrato i cittadini presso il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, con dei banchetti nei quali i volontari del Tribunale per i diritti del malato e gli attivisti di Cittadinanzattiva sono stati a disposizione dei cittadini per offrire informazioni, raccogliere nuove segnalazioni e illustrare i servizi del Portale per la Tutela www.pit.cittadinanzattiva.it, sensibilizzando cittadini e utenti sui diritti del malato e il prezioso ruolo svolto da Cittadinanzattiva sia a livello nazionale che nella nostra città, per aumentare la qualità delle prestazioni del servizio sanitario e migliorare il rapporto di fiducia tra il cittadino e le istituzioni sanitarie.

L’iniziativa di Reggio Calabria è una delle 58 realizzate il 14 giugno in tutta Italia

L’iniziativa di Reggio Calabria è una delle 58 realizzate il 14 giugno in tutta Italia, e si inserisce nel quadro delle celebrazioni nazionali e della Giornata Nazionale sui Diritti del Malato, per portare la tutela direttamente nei luoghi di vita delle persone. Oggi il PiT Salute conta oltre 100 presìdi attivi su tutto il territorio nazionale, confermandosi un osservatorio dinamico capace di tradurre le difficoltà dei singoli cittadini in un’azione collettiva di riforma. Negli ultimi tre decenni, il PiT ha dato voce a oltre mezzo milione di persone, portando a vittorie storiche per l’equità e la dignità, dal riconoscimento degli indennizzi per il sangue infetto (L. 210/92), fino alla più recente abolizione del Superticket nel 2020.

Tuttavia, come evidenziato dal Rapporto nazionale PiT Salute 2026 – basato su 14.176 segnalazioni gestite nel 2025 – il Servizio Sanitario Nazionale si trova oggi a un bivio: l’accesso alle prestazioni rappresenta la prima barriera assoluta, aggravata da liste d’attesa insostenibili e dal fenomeno illegale delle agende chiuse; seguono le criticità legate all’assistenza territoriale e un preoccupante blocco nell’accesso all’assistenza protesica a causa delle nuove tariffe. Per maggiori informazioni, per segnalare un disservizio, o anche per partecipare attivamente come volontari al fine di migliorare le condizioni dell’assistenza sanitaria a Reggio Calabria, i cittadini possono rivolgersi alla sede locale di Cittadinanzattiva scrivendo alla mail tdmrc2024@gmail.com o chiamando il numero 3792372778 dalle 9,30 alle 12 e dalle 16 alle 18, oppure recandosi allo sportello del TDM presso il GOM dalle 9,30 alle 12 lunedì, mercoledì e venerdì. Cittadini, associazioni e istituzioni, possono e devono lavorare insieme, come stanno facendo, per poter incidere veramente nel futuro nostro e dei nostri figli.