Reggio Calabria, autorizzato il gazebo informativo di Futuro Nazionale a Piazza De Nava | INFO

Arrivata l'autorizzazione, tardata solo per problemi informatici, per l'installazione del gazebo di Futuro Nazionale a Piazza De Nava, il prossimo 6 giugno, dalle ore 16:00 alle 20:00

Gazebo Informativo Futuro Nazionale

Finalmente sabato 6 giugno Futuro Nazionale sarà a Piazza De Nava con il proprio gazebo informativo. Dopo aver atteso e sollecitato, anche attraverso StrettoWeb, la tanto attesa autorizzazione è arrivata. Le mancate precedenti risposte, come riferito dai tecnici addetti, sono state imputabili meramente a problemi informatici. Futuro Nazionale Reggio Calabria 297 sarà presente con i propri responsabili e militanti locali, dalle 16 alle 20 presso Piazza De Nava, per far conoscere meglio questa nuova realtà politica che si affaccia sul panorama nazionale e locale“. È quanto si legge in una nota, inviata alla nostra redazione, dal referente di Futuro Nazionale Reggio Calabria 297, il dr. Francesco D’Aleo.

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