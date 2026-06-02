Reggio Calabria, autorizzato il gazebo informativo di Futuro Nazionale a Piazza De Nava | INFO

“Finalmente sabato 6 giugno Futuro Nazionale sarà a Piazza De Nava con il proprio gazebo informativo. Dopo aver atteso e sollecitato, anche attraverso StrettoWeb, la tanto attesa autorizzazione è arrivata. Le mancate precedenti risposte, come riferito dai tecnici addetti, sono state imputabili meramente a problemi informatici. Futuro Nazionale Reggio Calabria 297 sarà presente con i propri responsabili e militanti locali, dalle 16 alle 20 presso Piazza De Nava, per far conoscere meglio questa nuova realtà politica che si affaccia sul panorama nazionale e locale“. È quanto si legge in una nota, inviata alla nostra redazione, dal referente di Futuro Nazionale Reggio Calabria 297, il dr. Francesco D’Aleo.