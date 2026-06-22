Reggio Calabria, approvato il Regolamento per il welfare integrativo dei dipendenti della Città Metropolitana

Approvato definitivamente il Regolamento per il Welfare integrativo destinato al personale della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Il via libera è arrivato in data odierna da parte della Delegazione Trattante, segnando, secondo la FP CGIL, un importante passo in avanti sul piano del riconoscimento dei diritti e del benessere organizzativo dei dipendenti dell’Ente. La FP CGIL della Città Metropolitana di Reggio Calabria esprime “soddisfazione per l’approvazione definitiva del regolamento, ottenuta grazie al lavoro svolto negli ultimi mesi e all’intensa e proficua attività del gruppo di lavoro misto, composto dai membri delle Rsu e della parte pubblica di Palazzo Alvaro“.

Attualmente, per il finanziamento del Piano Welfare è stato stanziato un fondo complessivo pari a circa 120 mila euro. Questa dotazione finanziaria consentirà di garantire un rimborso annuo di circa 300 euro per ciascun dipendente, offrendo un ristoro tangibile a fronte delle spese sostenute e documentate. Il Disciplinare attuativo consentirà ai dipendenti di richiedere rimborsi per un ampio ventaglio di prestazioni e necessità quotidiane, a forte impatto sociale e familiare, come le spese sanitarie, le utenze e le attività sociali, ricreative e culturali.

Nonostante l’importante traguardo raggiunto, la FP CGIL guarda già avanti per rafforzare la misura. Nel corso della riunione odierna della delegazione trattante, il sindacato ha avanzato una formale richiesta di aumento del fondo per gli anni a venire. L’obiettivo indicato è quello di sollecitare uno sforzo economico da parte dell’Ente, nella direzione di aumentare la somma pro capite rimborsabile ogni anno a tutti i dipendenti. “Per la FP CGIL si tratta di un passo in avanti fondamentale nella valorizzazione del personale della Città Metropolitana di Reggio Calabria”, commenta il sindacato. “Il welfare aziendale non è un semplice bonus economico, ma uno strumento di giustizia sociale utile a sostenere concretamente il reddito delle lavoratrici e dei lavoratori nelle loro esigenze quotidiane, familiari, sanitarie e sociali”.