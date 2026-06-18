Reggio Calabria, approvata la relazione annuale del Piano di Sviluppo e Coesione per la Città Metropolitana

Il Comitato di Sorveglianza ha dato il via libera in prima istanza al documento aggiornato al 31 dicembre 2025. Al centro della riunione l’andamento della spesa, il monitoraggio sul campo e lo stato di attuazione degli interventi nella Città metropolitana di Reggio Calabria.

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Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

Il Comitato di Sorveglianza, organismo incaricato di controllare lo stato di attuazione del Piano di Sviluppo e Coesione, ha approvato in prima istanza la relazione annuale d’avanzamento aggiornata al 31 dicembre 2025. Il via libera è arrivato nel corso della riunione del 27 maggio scorso, nel pieno rispetto delle scadenze ufficiali. Durante l’incontro, Domenica Catalfamo, dirigente ad interim del Settore 11 “Pianificazione – Leggi Speciali” e Autorità Responsabile del PSC, ha illustrato i punti principali del documento, con il supporto del personale della struttura. L’attenzione si è concentrata, in particolare, sull’andamento della spesa nel corso del 2025 e sui risultati delle attività di monitoraggio e controllo effettuate direttamente sul campo.

L’efficace lavoro di squadra ha consentito all’Ente, ancora una volta, di raggiungere risultati positivi in termini di gestione delle attività correlate e connesse agli interventi ricadenti nell’ambito del PSC della Città metropolitana di Reggio Calabria. Proprio per questo, tutte le istituzioni coinvolte hanno concordato sull’importanza di intensificare i momenti di incontro e di confronto. L’obiettivo comune resta quello di mantenere una collaborazione costante e una totale condivisione d’intenti, per rispondere al meglio ai bisogni reali e all’interesse pubblico delle comunità locali.

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