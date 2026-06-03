Reggio Calabria, allarme furti a Rizziconi. Il sindaco: “massima attenzione da parte delle forze dell’ordine” | INTERVISTA

La Piana di Gioia Tauro è nuovamente al centro delle cronache per un preoccupante aumento dei furti negli ultimi giorni. A lanciare l’allarme è stato il sindaco di Rizziconi, Alessandro Giovinazzo, che, ai microfoni di Graziano Tomarchio per Strettoweb, ha tracciato un quadro chiaro della situazione e rivolto un appello ai cittadini.

La situazione della sicurezza a Rizziconi

Secondo il primo cittadino, la sicurezza nella zona resta una priorità assoluta. “Massima attenzione da parte di Carabinieri e Polizia Locale. Cittadini, collaborate: per ogni sospetto chiamate subito il 112”, ha dichiarato Giovinazzo, sottolineando come la collaborazione tra autorità e popolazione sia fondamentale per prevenire episodi di criminalità. L’aumento dei furti a Rizziconi ha destato preoccupazione non solo tra i residenti, ma anche tra le imprese e gli operatori economici locali, rendendo necessaria una vigilanza costante.

L’appello del sindaco ai cittadini

Il sindaco di Rizziconi ha ribadito l’importanza della responsabilità civile e della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine. Ogni segnalazione tempestiva può fare la differenza nel contrastare la criminalità. Giovinazzo ha voluto chiarire che non si tratta solo di un invito formale, ma di una misura concreta per garantire la sicurezza di tutti: “Cittadini, collaborate: per ogni sospetto chiamate subito il 112”.