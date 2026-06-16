Reggio Calabria, allarme bomba tra il porto e il lungomare: artificieri sul posto, momenti di tensione | FOTO LIVE

La quiete del mattino nel pieno centro di Reggio Calabria è stata bruscamente interrotta da un allarme bomba che ha gettato nel panico residenti e passanti. L’attenzione si è concentrata in via Florio, un’arteria nevralgica situata in prossimità del porto cittadino e dell’inizio del suggestivo Lungomare, un’area solitamente vissuta da sportivi e turisti. La scoperta di un oggetto sospetto, rinvenuto all’interno di un cantiere edile, ha fatto scattare immediatamente i protocolli di massima sicurezza, imponendo una gestione d’emergenza tempestiva per tutelare l’incolumità pubblica. Il dispiegamento di uomini e mezzi della Polizia di Stato è stato imponente.

Gli agenti hanno rapidamente delimitato il perimetro, isolando la zona interessata dal potenziale pericolo e impedendo l’accesso ai curiosi, mentre il traffico veicolare è stato completamente bloccato nelle vie limitrofe per consentire le operazioni di bonifica. Il momento di massima tensione è stato segnato dall’arrivo sul posto degli artificieri, i quali, equipaggiati con tute protettive speciali, hanno operato con estrema cautela per valutare la natura dell’oggetto. L’area è stata posta sotto stretto controllo, con il supporto di pattuglie che hanno garantito il rispetto del cordone di sicurezza, in un clima di palpabile apprensione tra la popolazione.

Disagi alla circolazione e ripercussioni sulla viabilità urbana

Le ripercussioni sulla viabilità urbana sono state pesanti, con lunghe code che si sono formate nelle zone adiacenti, dato il punto strategico in cui si è verificata la criticità. Il blocco stradale disposto dalle autorità si è reso necessario per permettere agli esperti di agire in totale sicurezza e verificare se il sospetto ordigno potesse rappresentare una minaccia reale. Mentre i professionisti procedevano con i rilievi tecnici necessari, il centro di Reggio Calabria è rimasto col fiato sospeso, in attesa di conoscere l’esito di un intervento che, ancora una volta, mette in luce l’importanza della prontezza delle forze dell’ordine nel prevenire rischi all’interno dei tessuti cittadini.