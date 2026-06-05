Reggio Calabria, alla Galleria Dedalo la premiazione del concorso Investing in a Nature-Positive Economy

Per il quarto anno consecutivo, la Galleria d’Arte Dedalo è stata selezionata come organizzatrice di un evento partner della EU Green Week, iniziativa promossa dalla Commissione Europea. Per questa edizione, la curatrice Silvana Marrapodi ha ideato il concorso d’arte “Investing in a Nature-Positive Economy”, invitando gli artisti a confrontarsi con il territorio e con i temi della sostenibilità. Le opere in mostra affrontano il fenomeno dello spopolamento del Sud Italia attraverso linguaggi e sensibilità differenti: borghi abbandonati, luoghi in rinascita, riflessioni sul riciclo e sul rapporto tra uomo, memoria e natura diventano strumenti di indagine artistica e sociale.

La varietà delle tecniche espressive ha dato vita a un percorso espositivo intenso e articolato, capace di trasformare le tematiche ambientali in una riflessione più ampia sul presente e sul futuro del Mediterraneo.

Nelle opere emerge un Sud resiliente, ancora profondamente legato alla propria identità culturale. L’esposizione diventa così una testimonianza collettiva di resistenza, memoria e speranza, dove l’arte assume il ruolo di coscienza critica e possibilità di rinascita.

A sostenere il progetto sono alcune aziende particolarmente attive sul territorio – FL Marketing, Bustels, KeStampa, CMDI, Novadomus, DM Films, Car Design Sport, Informatic World, L’Agricoltore, PietraKappa – che, in sinergia con la Galleria Dedalo, hanno deciso di promuovere la cultura artistica emergente attraverso un contributo non solo simbolico, ma concreto e collaborativo.

La premiazione si terrà sabato 6 giugno 2026 alle ore 19:00 presso la Galleria d’Arte Dedalo, sita in via Salvatore Quasimodo n. 5, durante la quale saranno decretati i tre vincitori: