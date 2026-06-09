A Reggio Calabria si sperimenta il nuovo “orario europeo”: cosa cambia per i lavoratori

Alla Città Metropolitana di Reggio Calabria prende ufficialmente avvio la sperimentazione del nuovo “orario europeo”. A esprimere profonda soddisfazione è la FP CGIL, insieme ai propri componenti della RSU e del Comitato Unico di Garanzia dell’Ente. La nuova modalità organizzativa viene indicata dal sindacato come un traguardo importante per il personale. L’orario europeo, assunto su base strettamente volontaria dal singolo dipendente, consente una diversa segmentazione delle ore settimanali e offre una flessibilità temporale pensata per rispondere concretamente alle esigenze quotidiane delle lavoratrici e dei lavoratori della Città Metropolitana.

L’obiettivo principale è favorire una più efficace conciliazione tra tempo di lavoro, vita personale e familiare, migliorando il benessere complessivo del personale senza incidere negativamente sull’efficienza dei servizi. Per la FP CGIL, si tratta di un risultato che nasce da una proposta avanzata in precedenza con lungimiranza e determinazione. Il sindacato lo definisce un successo che oggi si traduce in un beneficio concreto per l’intera comunità lavorativa della Città Metropolitana.

L’avvio dell’orario europeo, tuttavia, non esaurisce l’azione sindacale. La FP CGIL comunica infatti che è già in corso un’intensa interlocuzione con la parte pubblica per la predisposizione di un nuovo regolamento sul lavoro agile, lo smart working. Il nuovo tavolo negoziale punta a produrre un cambio di passo nelle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, con l’obiettivo di superare i rigidi vincoli di orario e di luogo, responsabilizzare il personale sui risultati, aumentare la produttività e l’efficienza dei servizi erogati ai cittadini, favorire un migliore equilibrio tra vita privata e lavoro e ridurre tempi di spostamento e impatto ambientale.

Nella nota, la FP CGIL sottolinea il senso del percorso avviato: “L’orario europeo – si afferma nella nota Fp Cgil – è solo il primo passo di un percorso di modernizzazione che mette al centro il valore del lavoro e la dignità della persona. La FP CGIL continuerà a lavorare con costanza e spirito propositivo, restando quotidianamente al servizio della comunità dei lavoratori della Città Metropolitana di Reggio Calabria per conquistare nuovi diritti e migliori condizioni lavorative”.