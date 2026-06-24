Reggio Calabria, al via la XIII Rassegna Teatrale “San Paolo alla Rotonda”: 4 serate dedicate al teatro vernacolare | INFO

Torna uno degli appuntamenti culturali più attesi e sentiti della città: la XIII Rassegna Teatrale “San Paolo alla Rotonda”, un evento che negli anni si è affermato come punto di riferimento per la valorizzazione del teatro vernacolare e delle tradizioni popolari. La manifestazione si svolgerà dal 25 al 28 giugno presso il cortile dell’Istituto Industriale “Panella-Vallauri” con inizio spettacoli alle ore 21, inserita nel programma dei festeggiamenti in onore di San Paolo. Quattro serate all’insegna della cultura, della convivialità e dell’identità locale, in cui il palcoscenico si animerà grazie alla partecipazione di diverse compagnie teatrali, che insieme alla compagnia di casa offriranno al pubblico spettacoli ricchi di passione, ironia e autenticità.

La rassegna rappresenta non solo un momento di intrattenimento, ma anche un’importante occasione di promozione culturale, capace di mantenere viva la lingua, i costumi e le tradizioni del territorio attraverso il linguaggio universale del teatro.

Gli organizzatori desiderano esprimere un sentito ringraziamento a tutte le compagnie partecipanti, il cui contributo artistico rende possibile la realizzazione di un evento ormai consolidato e molto amato dalla comunità.

L’ingresso è gratuito, con l’invito rivolto a tutta la cittadinanza a partecipare numerosa per condividere insieme quattro serate di spettacolo sotto le stelle.

Per informazioni e aggiornamenti è possibile consultare i canali ufficiali della Compagnia Teatrale San Paolo alla Rotonda.

Il programma

Giovedì 25 giugno

Piccola Compagnia del teatro di Pellaro – “Gatta ci cova”, Commedia brillante in due atti di Antonio Russo Giusti Regia Pepè Minniti.

Venerdì 26 giugno

Associazione di promozione sociale Francesco Amendolea “compagnia teatrale Angela Barbaro” – “Nu bambinellu e tri San Giuseppi”, Commedia brillante in due atti di Di Maio e Masello Regia Licia Ruffo.

Sabato 27 giugno

Blu Sky cabaret – “L’ha fatto una Signora”, Commedia brillante in tre atti di Maria Ermolli de Flaviis adattamento di Mimmo Raffa, Regia Caterina Borrello.

Domenica 28 giugno

Compagnia Teatrale San Paolo alla Rotonda APS, “Non è vero ma ci credo”, Commedia brillante in tre atti di Peppino De Filippo Regia Giuseppe D’Agostino