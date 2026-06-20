Reggio Calabria, al via la mostra “L’Arte intorno a te” di Alessandro Allegra

Prende il via a Reggio Calabria la mostra personale “L’Arte intorno a te” dell’artista Alessandro Allegra, in programma dal 19 giugno al 9 luglio 2026 e ospitata presso la sede di Banca Mediolanum in Via Osanna, 9. L’iniziativa è curata dalla Dott.ssa Francesca Militano e si inserisce in un progetto espositivo che porta l’arte contemporanea in spazi non convenzionali, favorendo l’incontro tra pubblico, territorio e creatività. La mostra è stata inaugurata venerdì 19 giugno 2026 alle ore 18.00 presso la sede espositiva, con un evento aperto al pubblico.

L’esposizione “L’Arte intorno a te” propone un percorso personale dell’artista Alessandro Allegra, con l’obiettivo di valorizzare il rapporto tra espressione artistica e contesto urbano, attraverso un dialogo diretto con lo spazio che ospita le opere. L’evento è realizzato con il supporto di diversi partner e sponsor, tra cui FPA ESG Advisor e Mediolanum Private Banking.

Elemento centrale della manifestazione sarà la giornata conclusiva: il 9 luglio 2026, data di chiusura della mostra, è prevista una performance dal vivo dell’artista Alessandro Allegra, che segnerà il momento finale del progetto espositivo. L’iniziativa si propone così non solo come esposizione statica, ma come esperienza artistica in evoluzione, capace di culminare in un evento performativo aperto al pubblico.