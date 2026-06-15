Reggio Calabria, una 3 giorni di musica e teatro per celebrare G.T.L.G. ed Edipo’s | INFO

Da giovedì prossimo prende il via, nei locali dell’oratorio “Don Bosco” della parrocchia di San Biagio di Gallico, guidata dal parroco Don Nino Russo, organizzata dall’associazione culturale “G.T.L.G.” una tre giorni di musica e teatro per ricordare i 50 anni dell’inizio attività del Gruppo Teatro Libero Gallicese e dei 40 anni del gruppo musicale EDIPO’S, che si concluderanno Sabato 20 con la rappresentazione in vernacolo calabrese di Maria Pia Battaglia dal titolo “’A RRUA”, a cura dei giovani dell’HubOratorio in collaborazione con il “G.T.L.G.”, nel segno della tradizione e della continuità di un lavoro iniziato tempo fa, e finalizzato alla crescita del nostro teatro popolare. Registi dell’opera Maria Grazia Chirico e Peppe Pizzimenti.

L’iniziativa si apre con i saluti del presidente dell’associazione culturale “G.T.L.G.” Enzo Siclari, seguirà con una interessante riflessione del professore Enzo Zolea su: “dalle origini della lingua volgare in Calabria e Reggio al fenomeno delle compagnie teatrali reggine”. La serata sarà presentata dalla professoressa Nanà Bertè, animata da brevi intermezzi musicali curati da Gemma Natali, e si concluderà con una video proiezione di alcune commedie tratte dal repertorio del ”G.T.L.G.”.

Altro momento significativo Venerdì 19 p.v., con l’esibizione del gruppo musicale EDIPO’S insieme ai giovani e giovanissimi talenti musicali dell’HubOratorio.