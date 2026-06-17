Reggio Calabria, al Museo “il solstizio d’estate tra scienza e mito”

Il solstizio d’estate sarà al centro della conversazione dal titolo “Quando il sole sembra fermarsi. Il solstizio d’estate tra scienza e mito”, in programma giovedì 18 giugno, alle ore 17.00, presso il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. L’incontro proporrà al pubblico una panoramica multidisciplinare su uno dei fenomeni astronomici più affascinanti dell’anno, mettendo in relazione scienza, mito, archeologia e antropologia.

Il momento centrale dell’evento sarà l’intervento del prof. Giuseppe Tripodi, esperto del Planetarium Pythagoras Città Metropolitana di Reggio Calabria. Sarà lui a guidare i partecipanti alla scoperta della natura scientifica del solstizio, spiegando come questo momento di passaggio sia stato interpretato dalle antiche civiltà attraverso precisi allineamenti archeologici, culti storici e profondi rituali antropologici. L’evento si aprirà con i saluti istituzionali del direttore del Museo, il dott. Fabrizio Sudano.