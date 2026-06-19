Reggio Calabria, al Museo il nuovo progetto “Amodeo canta Spagna”

L’artista Giovanni Amodeo presenta al MArRC, il Museo Archeologico di Reggio Calabria, un nuovo progetto teatrale/musicale nato dalla collaborazione con due reggini DOC: Demetrio Spagna, direttore e fondatore del MUSTRMU, e Salvatore Familiari, compositore, musicista e fondatore dei primi Mattanza e di altri gruppi reggini. “Amodeo canta Spagna su musiche di Familiari” è il titolo del progetto, che partirà proprio da Reggio Calabria per poi girare il Bel Paese e non solo: sono infatti già previste date anche all’estero.