Reggio Calabria, al Museo diocesano arriva “La Fabbrica dell’arte”: il calendario degli appuntamenti per i bambini | INFO

Al via al Museo diocesano l’ormai consueto appuntamento estivo con i laboratori creativi per bambini e ragazzi dal titolo La Fabbrica dell’Arte. Ai bambini dai 5 ai 10 anni sono dedicati gli appuntamenti settimanali di venerdì 12, 19 e 26 giugno e di venerdì 3 e 10 luglio, occasione per imparare giocando, facendo esperienza del Museo in modo divertente assieme allo staff dei Servizi educativi.
- Venerdì 12 giugno h 15,30-18,30 si partirà con il laboratorio Erbario d’Arte: creazioni in carta crespa ispirate ai motivi floreali presenti nelle opere d’arte.
- Venerdì 19 giugno h 15,30-18,30 sarà la volta di Custodi di aria, acqua, terra e fuoco: percorso sensoriale e creativo alla scoperta dei 4 elementi naturali presenti all’interno del Museo.
- Venerdì 26 giugno h 15,30-18,30 l’attività Crea il tuo spazio al Museo vedrà i bambini coinvolti nella creazione di un ‘giardino’ a loro misura, con sagome e un diorama realizzati con materiali di riciclo.
- Venerdì 3 luglio h 15,30-18,30 con Il piccolo archeologo del sacro i bambini saranno coinvolti in una caccia al tesoro ed esperienza di ‘scavo archeologico’ tra le opere d’arte esposte, con laboratorio creativo finale.
- Venerdì 10 luglio h 15,30-18,30 l’attività Bestiario d’Arte inviterà i bambini a osservare le opere d’arte ‘con occhi nuovi’ alla ricerca degli animali raffigurati per poi creare un ‘bestiario’ ad esse ispirato.
- Ai ragazzi dagli 11 ai 13 anni il Museo diocesano martedì 30 giugno e giovedì 2 luglio h 10-12 proporrà un Laboratorio d’argilla per imparare a modellare e colorare una scultura in argilla liberamente ispirata ad un’opera esposta in Museo.
Il Museo diocesano, attraverso un team di educatori qualificati, promuove da sempre iniziative didattiche rivolte a bambini e a ragazzi, al fine di rendere la loro visita alle collezioni d’arte occasione per imparare attraverso il gioco e l’espressione della creatività.
Per informazioni e prenotazioni ai laboratori (a numero chiuso) si contatti il n. 3387554386 anche via WhatsApp.