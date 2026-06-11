Reggio Calabria, al MArRC la conferenza stampa di presentazione di “Ulteriore” | INFO

Si terrà mercoledì 17 giugno, alle ore 11.00, sulla terrazza del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (MArRC), la conferenza stampa di presentazione di Ulteriore, il nuovo progetto dedicato alla fotografia e alle arti visive che, da giugno a dicembre 2026, animerà Reggio Calabria e la sua area metropolitana attraverso residenze artistiche, mostre, workshop, talk, letture portfolio e attività di ricerca. Guidata dal tema “No Place Is Too Far – Nessun luogo è lontano”, la prima edizione nasce dalla convinzione che nessun territorio sia periferico quando è capace di generare pensiero, relazioni e nuove narrazioni. Attraverso il coinvolgimento di artisti, fotografi, ricercatori e istituzioni culturali, Ulteriore intende costruire un ecosistema diffuso capace di mettere in dialogo le specificità del territorio con le questioni che attraversano il presente.

In attesa della presentazione ufficiale, Ulteriore ha già avviato le prime attività del programma 2026 con due residenze artistiche dedicate alla ricerca sul territorio.

Dall’8 giugno è in corso a Cataforio, alle pendici dell’Aspromonte, “Cassiopea”, una settimana intensiva di ricerca affidata a Danilo Sciorilli, vincitore della call dedicata all’esplorazione del territorio. La residenza è curata da Valentina Tebala con il sostegno di Catartica Associazione e dell’artista Luigi Scopelliti.

Ha preso avvio oggi, 11 giugno, anche “Soglie”, la seconda residenza del programma, che vede impegnato il fotografo documentarista Gabriele Cecconi in un percorso di ricerca sviluppato grazie al sostegno del GAL BaTiR.

Il primo appuntamento pubblico di Ulteriore si terrà il 16 giugno alle ore 18.00 presso gli spazi di Techne Contemporary Art con il talk “Mentre il mondo brucia, che cosa può fare l’arte? Da Gibellina a Reggio Calabria: uno sguardo dal Mediterraneo”. L’incontro proporrà una riflessione sul ruolo sociale e rigenerativo delle pratiche artistiche contemporanee, tracciando un ponte ideale tra l’esperienza di Gibellina e le nuove progettualità culturali attive nel territorio reggino. A dialogare con il pubblico saranno Enzo Fiammetta, direttore del Museo delle Trame Mediterranee di Gibellina, Teodora Malavenda, fondatrice e direttrice artistica di Ulteriore e Angela Pellicanò, artista e curatrice.

Nel corso della conferenza stampa del 17 giugno verranno presentati il programma completo del progetto, i partner coinvolti, gli artisti ospiti e le attività che caratterizzeranno la prima edizione di Ulteriore.

Partner e sponsor

Ulteriore è realizzato grazie alla collaborazione di istituzioni culturali, enti pubblici, soggetti impegnati nello sviluppo territoriale e realtà imprenditoriali che hanno scelto di sostenere concretamente la produzione culturale contemporanea come strumento di crescita, partecipazione e valorizzazione del territorio.

Sostengono il progetto Fratelli La Bufala Reggio Calabria, Malavenda Cafè, Funky Drop, Salvaguardia Group, Arte Casa, Calabria Etnica, La Drogheria Culinaria, Quartiere Popolare e Certa Credita.