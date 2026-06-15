Reggio Calabria, al Circolo Polimeni la presentazione del libro di Marianna Aprile

Grande attesa per domani, 16 giugno 2026 alle ore 20,00, al glorioso Circolo Tennis Rocco Polimeni di Pentimele a Reggio Calabria evento letterario di primo piano per festeggiare gli ottant’anni della nostra Repubblica con un libro sulla Costituzione in cui le donne hanno scritto una pagina importante nella stesura della vita democratica del nostro Paese. È atteso il pubblico delle grandi occasioni al notissimo circolo Polimeni che è un punto di riferimento cittadino per il numero dei Soci e per le miriadi di attività sportive, sociali e culturali.

La notissima giornalista di La7 Marianna Aprile presenterà il suo capolavoro Letterario edito Rizzoli sul palchetto dell’agorà del Circolo, dialogherà con Franca Milazzo già componente pari opportunità della Regione Calabria e con il noto Penalista Natale Carbone, le presentazioni iniziali saranno curate da parte del vice presidente dell’associazione Incontriamoci Sempre ODV ” Marco Mauro” , con i saluti iniziali dal parte del Confermato Presidente del Circolo, l’Avv. Ezio Privitera, per l’occasione sarà presente il nuovo direttivo del Polimeni. La protezione civile Safery le Aquile curerà l’accoglienza, sono attesa tante personalità impegnate nel sociale e nel volontariato, è previsto anche il firma copie del libro.