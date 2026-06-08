Reggio Calabria al centro del dibattito su salute, inclusione e diritti: torna “Salute è Accoglienza”

Reggio Calabria si prepara ad accogliere la IV edizione di “Salute è Accoglienza”, l’evento formativo dedicato ai temi della salute pubblica, dell’inclusione sociale e dell’accesso alle cure per le persone più vulnerabili. L’appuntamento si terrà il 27 giugno presso la Sala Monteleone del Consiglio Regionale della Calabria e riunirà professionisti della sanità, operatori sociali, ricercatori e rappresentanti del terzo settore.

L’iniziativa è promossa da Coopisa, organizzazione che nel corso degli anni si è affermata come la principale realtà del territorio reggino impegnata nei percorsi di accoglienza, integrazione e tutela sanitaria delle persone migranti. Attraverso la gestione di progetti di accoglienza, attività di medicina sociale e interventi di inclusione territoriale, Coopisa rappresenta oggi un punto di riferimento nel panorama regionale per le politiche dedicate alla salute e ai diritti delle persone in condizione di fragilità.

Un ruolo importante è svolto anche da Medici del Mondo Italia, organizzazione internazionale che ha scelto da tempo Reggio Calabria come uno dei propri principali poli di intervento nel Sud Italia. In particolare, l’impegno dell’organizzazione si concentra nella zona nord della città, dove vengono realizzati programmi di assistenza sanitaria, supporto psicosociale e accompagnamento ai servizi per le persone che vivono situazioni di marginalità sociale.

La collaborazione tra Coopisa e Medici del Mondo ha consentito negli anni di sviluppare esperienze innovative nell’ambito della salute di prossimità, contribuendo a rafforzare la capacità del territorio di rispondere ai bisogni sanitari e sociali delle comunità più vulnerabili.

Il programma della giornata affronterà temi di grande attualità quali la prevenzione nelle popolazioni vulnerabili, la salute mentale nei contesti multiculturali, le barriere all’accesso alle cure, la medicina generale, la medicina di genere e la tutela delle vittime di violenza e sfruttamento.

L’obiettivo dell’evento è favorire il confronto tra competenze diverse e promuovere modelli di assistenza capaci di coniugare efficacia clinica, inclusione sociale e tutela dei diritti umani.

La quarta edizione di “Salute è Accoglienza” conferma così il ruolo di Reggio Calabria come laboratorio di innovazione sociale e sanitaria nel Mediterraneo, valorizzando il lavoro di una rete di professionisti e organizzazioni che ogni giorno operano per garantire il diritto alla salute senza discriminazioni e senza esclusioni.