Reggio Calabria, acconto IMU 2026 in scadenza: ecco quando e come pagare

Hermes Servizi Metropolitani informa i contribuenti del Comune di Reggio Calabria che martedì 16 giugno 2026 scade il termine per il pagamento dell’acconto IMU 2026. Si tratta di una delle principali scadenze fiscali dell’anno per i possessori di immobili soggetti all’imposta municipale propria. L’avviso è rivolto a tutti i cittadini interessati dal versamento, chiamati a rispettare la data fissata per evitare eventuali ritardi o irregolarità nel pagamento dell’IMU. La società ricorda che, anche per l’annualità 2026, sono state riconfermate le aliquote IMU già previste per il 2025.

Aliquote confermate e modalità di pagamento

Per il pagamento dell’acconto IMU 2026 i contribuenti potranno utilizzare il consueto modello F24, effettuando il versamento presso gli uffici postali, gli sportelli bancari oppure attraverso le piattaforme online abilitate. Hermes Servizi Metropolitani evidenzia inoltre che il codice ente del Comune di Reggio Calabria da indicare nel modello F24 è H224, dato necessario per la corretta attribuzione del pagamento all’ente comunale.

L’invito ai contribuenti

L’invito rivolto ai cittadini è quello di verificare per tempo la propria posizione tributaria e procedere al versamento entro la scadenza stabilita. Il pagamento dell’IMU a Reggio Calabria rappresenta un adempimento importante per i contribuenti interessati e deve essere effettuato secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La scadenza del 16 giugno 2026 riguarda il versamento dell’acconto, mentre il saldo sarà dovuto secondo il calendario fiscale previsto per l’imposta municipale propria.