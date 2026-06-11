Reggio Calabria accoglie il 49° Giro d’Italia Next Gen: tutte le info sulla viabilità | DETTAGLI

Domenica 14 giugno, nella nostra Città prenderà il via il 49° Giro d’Italia Next Gen, manifestazione ciclistica di rilevo internazionale riservata alla categoria under 23. La partenza è prevista da Piazza Duomo alle ore 12,20. La carovana percorrerà il Corso Garibaldi, in direzione Sud, per poi immettersi attraverso sulla via G. Falcone (già Bretella Calopinace) sulla SS 106 che sarà percorsa fino al confine territoriale del Comune ( km. 17 circa) in direzione Sud per poi proseguire fino all’arrivo previsto nella città di Vibo Valentia. Alla carovana saranno riservati in via esclusiva anche degli stalli di sosta in Piazza Italia, Piazza Duomo, via Miraglia ed aree limitrofe, oltre che l’area di sosta del Tempietto.

Al fine di disciplinare le modifiche del traffico veicolare cittadino, necessarie a garantire la sicurezza della manifestazione, è stata emanata l’ordinanza dirigenziale n. 467 del 10.6.2026. Parimenti, con ordinanza prefettizia, la circolazione sarà sospesa 30 minuti prima del passaggio della carovana in ambito cittadino, mentre in area extraurbana la sospensione della circolazione veicolare sarà disposta 45 minuti prima del passaggio della gara e fino a cessate esigenze. Sarà comunque garantito il transito dei mezzi di soccorso. La cittadinanza è invitata a collaborare e ad osservare pedissequamente i provvedimenti emessi a tutela della pubblica e privata incolumità.

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