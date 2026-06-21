Reggio Calabria, a Trumbacà Bovetto due giorni dedicati a legalità e comunità con Polizia di Stato e Associazione In Cammino

Venerdì 19 e sabato 20 Trumbaca’ Bovetto è diventata per due giorni il cuore della legalità partecipata. L’Associazione In Cammino di Trumbaca’ Bovetto ha aperto le sue porte alla comunità per due appuntamenti diversi, ma uniti dallo stesso obiettivo: stare vicini alle persone, informare e far crescere consapevolezza. Venerdì 19: “Non Siete Soli” contro le truffe. La Polizia di Stato scende in strada con il progetto “No.S.S – Non Siete Soli” della Questura di Reggio Calabria. Niente conferenze fredde o toni allarmistici: gli agenti della Squadra Volante hanno incontrato i cittadini, tra domande, storie vere e consigli pratici.

Al centro dell’incontro i raggiri più diffusi: false telefonate di “parenti in difficoltà” che chiedono urgenza e denaro, finti tecnici o addetti che bussano alla porta, SMS ed email che imitano banche, corrieri o enti pubblici per rubare dati.

Le regole d’oro ripetute dagli agenti:

1. Diffidare di chi mette fretta e chiede soldi al telefono.

2. Non aprire la porta a sconosciuti senza verificare prima.

3. Non cliccare link sospetti e non condividere codici o dati via messaggio.

4. In caso di dubbio: chiamare subito il 112 NUE.

La serata è nata su iniziativa del Direttivo e dei Soci dell’Associazione In Cammino. Il risultato è stato un vero scambio: la prevenzione è arrivata tra la gente, con un dialogo diretto che ha trasformato l’incertezza in conoscenza. Immancabile il supporto dell’Associazione di Protezione Civile Nautica San Gregorio. Sabato 20: Legalità a misura di bambino. Il giorno dopo la scena è cambiata, ma non lo spirito. Protagonisti i più piccoli del quartiere e le Volanti con le unità cinofile della Polizia di Stato.

I bambini hanno potuto vedere da vicino il lavoro degli operatori e dei cani antidroga in azione, fare domande senza esitazione e toccare con mano cosa significa “sicurezza”. Dimostrazioni e simulazioni hanno creato un clima di gioco e condivisione, dove la legalità è diventata esperienza, non lezione. A completare la giornata i Volontari della Nautica San Gregorio hanno mostrato un modulo antincendio usato per gli incendi boschivi. I piccoli si sono persino messi alla prova spegnendo una “fiamma” finta, imparando l’importanza della prevenzione anche in questo campo.

Due giorni che raccontano la realtà e l’impegno quotidiano dell’Associazione In Cammino di Trumbaca’ Bovetto: aprire le porte del quartiere, creare occasioni di confronto, mettere al centro le persone. Con la Polizia di Stato l’Associazione ha dimostrato che la legalità si costruisce stando vicini, informando e facendo rete. Grazie a tutti i soci e cittadini che hanno partecipato con energia e attenzione. Quando una comunità si forma insieme, nessuno resta solo.