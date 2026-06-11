Reggio Calabria, a Palazzo Alvaro la presentazione ufficiale del libro del Generale Errigo

Si terrà sabato 13 giugno 2026, alle ore 11.00, presso la Sala Perri di Palazzo Corrado Alvaro, a Piazza Italia a Reggio Calabria, la prima presentazione ufficiale del volume “Volevo solo cantare. La storia di Emilio Errigo. L’ascesa di un giovane calabrese al cuore dello Stato” (Ed. Media&Books), opera del Generale Emilio Errigo, già Commissario di Governo del SIN di Crotone e dell’ARPACAL. L’evento vedrà la partecipazione di numerose autorità istituzionali in rappresentanza del mondo giudiziario, politico, militare e delle forze di polizia a testimonianza del valore e del riconoscimento trasversale che il percorso del Generale Errigo ha saputo guadagnarsi nel corso di decenni di servizio allo Stato.

Il Generale Errigo ripercorre l’intera parabola esistenziale e professionale

Il libro. Attraverso la propria voce e la propria memoria – affidate alla penna del figlio Antonio – il Generale Errigo ripercorre l’intera parabola esistenziale e professionale che lo ha condotto dalla giovinezza in Calabria, terra amata e mai abbandonata nemmeno nei momenti più difficili, fino ai vertici delle istituzioni della Repubblica, attraversando stagioni cruciali della storia italiana.

“Questo libro – afferma il Gen. Errigo – nasce da un desiderio semplice: raccontare come un ragazzo calabrese, che voleva solo cantare, si sia ritrovato a servire lo Stato nei momenti e nei luoghi più difficili. Ho vissuto la Calabria come una radice. E ho imparato che la legalità non è un’astrazione: è una scelta quotidiana, che si compie anche quando nessuno guarda”. L’incontro di Reggio Calabria rappresenta la tappa inaugurale del percorso di presentazione del volume e si propone come occasione aperta al dialogo, al confronto generazionale e alla riscoperta di un modello di servizio pubblico fondato su principi solidi e identità radicata.