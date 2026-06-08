Reggio Calabria: 66enne denunciato per porto abusivo di armi

La Polizia di Stato di Como ha denunciato un uomo di 66 anni, originario di Reggio Calabria, per porto abusivo di armi. L’intervento è scattato dopo una segnalazione di un individuo sospetto che si aggirava tra le auto in sosta tentando di aprirle. Gli agenti hanno intercettato l’uomo tra i veicoli: alla loro vista ha tentato di sfuggire al controllo, ma è stato subito bloccato. Durante la perquisizione sono stati sequestrati un coltellino e diversi arnesi. Il 66enne vanta precedenti per reati contro il patrimonio, stupefacenti, porto abusivo di armi e resistenza a pubblico ufficiale, ed era già destinatario di un avviso orale emesso nel 2024 dal questore di Como.