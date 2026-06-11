Reggio Calabria, 51enne evasa dai domiciliari arrestata dopo furto in ospedale: ora in carcere

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha arrestato una cittadina italiana di 51 anni, evasa dai domiciliari. Nella circostanza la donna, uscita senza alcuna autorizzazione dalla propria abitazione, si è recata presso il presidio ambulatoriale di Palmi, dove ha commesso un furto ai danni di alcuni sanitari. I poliziotti del Commissariato di P.S. di Palmi, hanno individuato la persona segnalata e, una volta perquisita, hanno rinvenuto una somma di denaro complessivamente analoga a quella oggetto di illecita sottrazione.

Ultimati gli accertamenti di rito, la donna è stata posta in regime di arresti domiciliari, per come disposto dal magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Palmi e deferita per il delitto di furto. La misura precautelare adottata è stata convalidata nei termini di legge dal competente GIP, il quale ha disposto il ripristino della custodia cautelare domestica violata. Successivamente, a causa delle condotte poste in essere dalla donna, il Tribunale di Palmi, quale aggravamento, ha stabilito nei suoi confronti la traduzione in carcere. Si precisa che il procedimento penale è, attualmente, nella fase delle indagini preliminari e, pertanto, nei confronti dell’indagata vale il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, come previsto dalla Costituzione.