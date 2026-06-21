Reggio Calabria, 40 anni dopo il diploma: una classe del Liceo Classico “T. Campanella” si ritrova tra emozioni e ricordi

Un momento carico di emozione ha riportato insieme gli ex studenti del Liceo Classico T. Campanella di Reggio Calabria, che ieri sera hanno celebrato il quarantennale dal diploma. La storica classe III H del 1986 si è ritrovata per una nuova reunion, rinnovando un legame costruito sui banchi di scuola e rimasto vivo nel tempo. La segnalazione arriva alla Redazione di StrettoWeb da una delle ex studentesse, che racconta con entusiasmo una serata dedicata ai ricordi e alla condivisione, in continuità con altre due precedenti occasioni già organizzate per il ventennale e il trentennale.

Un legame che dura da quarant’anni

Il filo che unisce la classe non si è mai spezzato. Nel corso degli anni, gli ex studenti hanno mantenuto vivi i rapporti grazie anche a un attivo gruppo WhatsApp di classe, diventato un punto di riferimento per restare in contatto e condividere momenti di vita, ricordi e iniziative comuni. La reunion del quarantennale ha rappresentato così non solo una semplice cena o un incontro, ma un vero e proprio ritorno alle origini, fatto di emozioni, memoria e appartenenza a una comunità scolastica che ha lasciato un segno profondo.

Il ruolo del Prof. Giuseppe Pellicone

Tra le presenze più significative della serata spicca quella del Prof. Giuseppe Pellicone, ricordato dagli ex studenti come una figura particolarmente amata e ancora oggi punto di riferimento affettivo per l’intera classe. La sua partecipazione ha reso il quarantennale del diploma ancora più sentito, rafforzando il legame tra docenti e studenti e sottolineando il valore umano oltre che formativo dell’esperienza vissuta al Liceo Classico T. Campanella.

Una classe che continua a ritrovarsi

La classe III H del 1986 dimostra nel tempo una coesione rara, testimoniata non solo dagli incontri periodici ma anche dalla volontà di mantenere viva una tradizione di ritrovi e celebrazioni. La serata del quarantennale si inserisce in questo percorso di continuità affettiva e memoria condivisa. I partecipanti hanno voluto celebrare non solo un anniversario scolastico, ma anche un pezzo importante della propria vita, segnato da amicizie, crescita personale e formazione.

Memoria, identità e appartenenza

Il quarantennale del diploma del Liceo Classico T. Campanella si trasforma così in un’occasione per ribadire il valore della scuola come luogo di formazione e di relazioni che resistono al tempo. Un’esperienza che continua a vivere nei ricordi e nei legami tra compagni di classe, oggi più che mai rafforzati dal tempo trascorso insieme. La reunion della classe III H 1986 si chiude con un messaggio chiaro: i ricordi possono cambiare forma, ma non si dissolvono, soprattutto quando sono costruiti su basi solide come quelle di un percorso condiviso tra i banchi di scuola.