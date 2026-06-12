Reggio Calabria, 25 anni dal diploma e 30 anni di amicizia: la 5ª D dell’ITC R. PIRIA si ritrova tra emozioni e risate

Una serata speciale all’insegna dei ricordi, della complicità e dell’amicizia che resiste al tempo. Sono passati venticinque anni dal giorno del diploma, ma per gli ex studenti della 5ª D dell’ITC R. PIRIA di Reggio Calabria il tempo sembra essersi fermato. In occasione di questo importante anniversario, la classe si è ritrovata per una serata che ha celebrato non solo il traguardo scolastico raggiunto un quarto di secolo fa, ma soprattutto trent’anni di amicizia, nata tra i banchi di scuola e rimasta viva nel corso degli anni. Sono bastati pochi minuti perché il gruppo tornasse a comportarsi come ai tempi della scuola, con battute, prese in giro e racconti che hanno fatto ridere tutti fino alle lacrime.

Tra una portata e l’altra è partita la gara dei ricordi. Chi era il più chiacchierone? Chi riusciva a cavarsela nelle interrogazioni con fantasia e faccia tosta? Chi arrivava sempre all’ultimo minuto? Domande rimaste senza una risposta definitiva, perché ogni partecipante aveva una versione diversa della storia. Naturalmente non sono mancati gli aneddoti leggendari della 5ª D: episodi che all’epoca sembravano piccoli drammi scolastici e che oggi sono diventati autentici capolavori comici. Le risate sono state così frequenti che qualcuno ha scherzato sul fatto che la cena fosse in realtà una seduta collettiva di allenamento per gli addominali.

L’incontro è stato caratterizzato da un’atmosfera calorosa e autentica. Fin dai primi saluti, i volti sorridenti e gli abbracci hanno riportato tutti indietro nel tempo, quando le giornate erano scandite da interrogazioni, compiti in classe, sogni e progetti per il futuro. Tra una portata e l’altra, sono riaffiorati aneddoti indimenticabili: le battute durante le lezioni, le complicità costruite nei corridoi e quelle marachelle che ancora oggi fanno sorridere. Ogni ricordo ha acceso nuove risate, trasformando la serata in un viaggio emozionante attraverso gli anni più belli della giovinezza.

La forza della 5ª D è stata proprio questa: la capacità di mantenere vivo un legame autentico nonostante le diverse strade intraprese. Ognuno ha costruito la propria vita, tra famiglia, lavoro e nuove esperienze, ma il sentimento di appartenenza al gruppo è rimasto immutato. La serata si è conclusa con la promessa di non aspettare altri venticinque anni per ritrovarsi. Perché il vero valore di questi incontri non è soltanto ricordare il passato, ma celebrare un’amicizia che continua a crescere e a rinnovarsi nel presente. La 5ª D ha dimostrato che il tempo può cambiare molte cose, ma non può cancellare i legami più sinceri. E tra sorrisi, emozioni e tanta allegria, questo anniversario resterà un ricordo prezioso nel cuore di tutti i partecipanti.